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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 789790791792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:00

  Anadonta написав:Спасибо за информацию всем откликнувшимся!

Кроме экономии на выпуске нового пакета и карты какие еще бонусы в случае перевода с одного обслуживания в другое
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 14:14

  sens написав:
  Anadonta написав:Спасибо за информацию всем откликнувшимся!

Кроме экономии на выпуске нового пакета и карты какие еще бонусы в случае перевода с одного обслуживания в другое

у разных пакетов разные каналы пополнения бесплатные
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 16:43

  mephala написав:
  sens написав:
  Anadonta написав:Спасибо за информацию всем откликнувшимся!

Кроме экономии на выпуске нового пакета и карты какие еще бонусы в случае перевода с одного обслуживания в другое

у разных пакетов разные каналы пополнения бесплатные
окей,иметь оба пакета в одной валюте это не выгодно или другой критерий? В том же привате всегда заливали кеш на уни или если терминал то через приват-вклад,благодаря конкорду выход с уни в кеш происходит быстрее чем через календарный месяц и депозит
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 08:57

  Haza написав:
  greenozon написав:
  Flamingo написав:перевода из тарифа в тариф, насколько я знаю, нет

є, пару місяців тому був такий кейс на цій гілці.

Я з півроку назад перевів депо карту в приватний пакет заявою у відділенні. На наступний день вже діяли нові тарифи. Все швидко і безкоштовно



Дякую за корисну інформацію!

А хто знає за VISA Gold: 1100 грн - це на три роки чи на рік тільки?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:23

Basilio2020

в тарифак картпродуктів є рядок - Термін дії (він різний для різного класу карт!)

приватні
https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf

депозитні
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:49

greenozon

тому і питаю, ось тут 3 роки
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf

але згоден - восени-взимку VISA GOLD під депозит на два роки зроблена,
мабуть, новий тариф все ж на три

Дякую!!!
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:01

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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:28

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, напомните, пожалуйста, мобилки на сколько можно пополнять за полноценные (не урезанные) балы?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:40

Re: Укрексiмбанк

Панове, есть вопрос, помогите:

Если оплачивать билеты WizzAir гривневой картой укрэксима (Visa Platinum), то спишется комиссия 1% т.к. счет будет в долларах я так понимаю? И какой будет МСС код операции? если код "плохой" и 5% кешбека не будет то не имеет смысла платить симой тогда.
У кого есть опыт оплаты авиа билетов WizzAir?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:00

Re: Укрексiмбанк

  Andey написав:У кого есть опыт оплаты авиа билетов WizzAir?

Опыта не имею, но если будете платить на сайте визейров - то МСС будет кошерный. Кэшбек у эксима будет. Но имейте в виду, что вы кроме 1% комиссии за конверт еще потеряете порядка 1,5-2% на самом курсе (я как-то делал расчеты по курсах Симы применительно к рыночным)
Flamingo
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