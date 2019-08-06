Кроме экономии на выпуске нового пакета и карты какие еще бонусы в случае перевода с одного обслуживания в другое
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2019 12:00
Кроме экономии на выпуске нового пакета и карты какие еще бонусы в случае перевода с одного обслуживания в другое
никому не верю
Додано: Нед 04 сер, 2019 14:14
Додано: Нед 04 сер, 2019 16:43
окей,иметь оба пакета в одной валюте это не выгодно или другой критерий? В том же привате всегда заливали кеш на уни или если терминал то через приват-вклад,благодаря конкорду выход с уни в кеш происходит быстрее чем через календарный месяц и депозит
никому не верю
Додано: Пон 05 сер, 2019 08:57
Дякую за корисну інформацію!
А хто знає за VISA Gold: 1100 грн - це на три роки чи на рік тільки?
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:23
Basilio2020
в тарифак картпродуктів є рядок - Термін дії (він різний для різного класу карт!)
приватні
депозитні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:49
greenozon
тому і питаю, ось тут 3 роки
але згоден - восени-взимку VISA GOLD під депозит на два роки зроблена,
мабуть, новий тариф все ж на три
Дякую!!!
Додано: Пон 05 сер, 2019 19:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 29.07.2019 !
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:28
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, напомните, пожалуйста, мобилки на сколько можно пополнять за полноценные (не урезанные) балы?
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:40
Re: Укрексiмбанк
Панове, есть вопрос, помогите:
Если оплачивать билеты WizzAir гривневой картой укрэксима (Visa Platinum), то спишется комиссия 1% т.к. счет будет в долларах я так понимаю? И какой будет МСС код операции? если код "плохой" и 5% кешбека не будет то не имеет смысла платить симой тогда.
У кого есть опыт оплаты авиа билетов WizzAir?
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:00
Re: Укрексiмбанк
Опыта не имею, но если будете платить на сайте визейров - то МСС будет кошерный. Кэшбек у эксима будет. Но имейте в виду, что вы кроме 1% комиссии за конверт еще потеряете порядка 1,5-2% на самом курсе (я как-то делал расчеты по курсах Симы применительно к рыночным)
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