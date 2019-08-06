Andey написав:Панове, есть вопрос, помогите:
Если оплачивать билеты WizzAir гривневой картой укрэксима (Visa Platinum), то спишется комиссия 1% т.к. счет будет в долларах я так понимаю? И какой будет МСС код операции? если код "плохой" и 5% кешбека не будет то не имеет смысла платить симой тогда.
У кого есть опыт оплаты авиа билетов WizzAir?
визейр продает билеты с нескольких терминалов - билеты из харькова продаются в будапеште, а значит списание в эксиме через доллар, билеты из киева продаются в другом терминале, где он стоит не скажу, но вроде писали, что списание в евро.
мсс у визейра свой - 3301 - ищите его в перечне бабитов