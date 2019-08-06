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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 790791792793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:53

  Andey написав:Панове, есть вопрос, помогите:

Если оплачивать билеты WizzAir гривневой картой укрэксима (Visa Platinum), то спишется комиссия 1% т.к. счет будет в долларах я так понимаю? И какой будет МСС код операции? если код "плохой" и 5% кешбека не будет то не имеет смысла платить симой тогда.
У кого есть опыт оплаты авиа билетов WizzAir?

визейр продает билеты с нескольких терминалов - билеты из харькова продаются в будапеште, а значит списание в эксиме через доллар, билеты из киева продаются в другом терминале, где он стоит не скажу, но вроде писали, что списание в евро.
мсс у визейра свой - 3301 - ищите его в перечне бабитов
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:01

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