Если оплачивать билеты WizzAir гривневой картой укрэксима (Visa Platinum), то спишется комиссия 1% т.к. счет будет в долларах я так понимаю? И какой будет МСС код операции? если код "плохой" и 5% кешбека не будет то не имеет смысла платить симой тогда. У кого есть опыт оплаты авиа билетов WizzAir?
визейр продает билеты с нескольких терминалов - билеты из харькова продаются в будапеште, а значит списание в эксиме через доллар, билеты из киева продаются в другом терминале, где он стоит не скажу, но вроде писали, что списание в евро. мсс у визейра свой - 3301 - ищите его в перечне бабитов
Если оплачивать билеты WizzAir гривневой картой укрэксима (Visa Platinum), то спишется комиссия 1% т.к. счет будет в долларах я так понимаю? И какой будет МСС код операции? если код "плохой" и 5% кешбека не будет то не имеет смысла платить симой тогда. У кого есть опыт оплаты авиа билетов WizzAir?
* за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн. ** если цена билета выражена в евро - лучше платить даже голдом с 3% кэшбэком (т.е. использование 5%платины грн. может быть менее выгодно чем использовать голд в эвро)
*** Если цена выражена в других валютах (например PLN, форинт, BGN) - пойдёт любая Платина и в евро и в долл и грн - курс будет нормальный. будет конверт 1%
**** по фунтам не пробывал - там могут быть ньюансы
т.е. любая валюта кроме Евро - стоит оплачивать Платиной грн.