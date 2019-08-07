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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 790791792793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:53

  Andey написав:Панове, есть вопрос, помогите:

Если оплачивать билеты WizzAir гривневой картой укрэксима (Visa Platinum), то спишется комиссия 1% т.к. счет будет в долларах я так понимаю? И какой будет МСС код операции? если код "плохой" и 5% кешбека не будет то не имеет смысла платить симой тогда.
У кого есть опыт оплаты авиа билетов WizzAir?

визейр продает билеты с нескольких терминалов - билеты из харькова продаются в будапеште, а значит списание в эксиме через доллар, билеты из киева продаются в другом терминале, где он стоит не скажу, но вроде писали, что списание в евро.
мсс у визейра свой - 3301 - ищите его в перечне бабитов
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:08

Re: Укрексiмбанк

  Andey написав:Панове, есть вопрос, помогите:

Если оплачивать билеты WizzAir гривневой картой укрэксима (Visa Platinum), то спишется комиссия 1% т.к. счет будет в долларах я так понимаю? И какой будет МСС код операции? если код "плохой" и 5% кешбека не будет то не имеет смысла платить симой тогда.
У кого есть опыт оплаты авиа билетов WizzAir?


* за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн.
** если цена билета выражена в евро - лучше платить даже голдом с 3% кэшбэком
(т.е. использование 5%платины грн. может быть менее выгодно чем использовать голд в эвро)

*** Если цена выражена в других валютах (например PLN, форинт, BGN) - пойдёт любая Платина и в евро и в долл и грн - курс будет нормальный. будет конверт 1%

**** по фунтам не пробывал - там могут быть ньюансы

т.е. любая валюта кроме Евро - стоит оплачивать Платиной грн.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:00

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:* за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн.

Пр оплате в гривне там еще будет потеря на двойной конвертации 2-3%, т.е. по итогу потери будут 3-4%, если есть карта моно то лучше ею сейчас заплатить, у них по путешествиям в августе 3%.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:02

  antey718 написав:
  uaprofi написав:* за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн.

Пр оплате в гривне там еще будет потеря на двойной конвертации 2-3%, т.е. по итогу потери будут 3-4%, если есть карта моно то лучше ею сейчас заплатить, у них по путешествиям в августе 3%.

Потерь из-за ДиСиСи не будет, если вы на сайте выставите оплату в евро или форинтах, а не в грн.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:11

  clientage написав:
  antey718 написав:
  uaprofi написав:* за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн.

Пр оплате в гривне там еще будет потеря на двойной конвертации 2-3%, т.е. по итогу потери будут 3-4%, если есть карта моно то лучше ею сейчас заплатить, у них по путешествиям в августе 3%.

Потерь из-за ДиСиСи не будет, если вы на сайте выставите оплату в евро или форинтах, а не в грн.

Походу, мы тут подливали воду в море :-(
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:23

:wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 23:28

  antey718 написав:
  uaprofi написав:* за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн.

Пр оплате в гривне там еще будет потеря на двойной конвертации 2-3%, т.е. по итогу потери будут 3-4%, если есть карта моно то лучше ею сейчас заплатить, у них по путешествиям в августе 3%.


небыло там ни каких потерь 3...4 %%%
я раньше платил за билеты Визза которые в гривнах СЕПом - благо виз даёт такую возможность.
Потом решил проверить, даже тут спрашивал.
Попались дешёвые билеты - свой заплатил СЕПом, а за жену платиной - потеря была примерно 1% за конвертацию и плюс пол процента ... может процент по курсу валюты - т.е. примерно максимум 2% - но бонусов было 5% - т.е. 3% тут выходит полюбому и в никаких моно-шмоно потремности не возникало)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 07:57

  uaprofi написав:
  antey718 написав:
  uaprofi написав:* за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн.

Пр оплате в гривне там еще будет потеря на двойной конвертации 2-3%, т.е. по итогу потери будут 3-4%, если есть карта моно то лучше ею сейчас заплатить, у них по путешествиям в августе 3%.


небыло там ни каких потерь 3...4 %%%
я раньше платил за билеты Визза которые в гривнах СЕПом - благо виз даёт такую возможность.
Потом решил проверить, даже тут спрашивал.
Попались дешёвые билеты - свой заплатил СЕПом, а за жену платиной - потеря была примерно 1% за конвертацию и плюс пол процента ... может процент по курсу валюты - т.е. примерно максимум 2% - но бонусов было 5% - т.е. 3% тут выходит полюбому и в никаких моно-шмоно потремности не возникало)))

А смотрите как считал я - возьмём сегодняшние курсы. Если платить в евро то Сима применит курс 29.15 (цифры с их сайта), в то время как сейчас в банках евровалюту можно купить по 28.5. На рынке можно найти ещё дешевле. 65 копеек к 28.5 - это 2.28% + добавьте 1% за конверт получатся потери 3.28. Конечно кишмиш по платине это дело перекроет, но выхлоп будет меньше 2%. Не говоря уже о том что евро могли быть куплены и раньше по ещё более "вкусному" курсу. То есть для трат по крайней мере в евро имеет смысл открыть визу голд под депозит, занеся к уже имеющимся вкладам 1000 евро на полгода и получить кешбек 3% чистыми - о чем собственно выше и велась речь.
Flamingo
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