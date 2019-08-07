Додано: Чет 08 сер, 2019 07:57

uaprofi написав: antey718 написав: uaprofi написав: * за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн. * за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн.

Пр оплате в гривне там еще будет потеря на двойной конвертации 2-3%, т.е. по итогу потери будут 3-4%, если есть карта моно то лучше ею сейчас заплатить, у них по путешествиям в августе 3%. Пр оплате в гривне там еще будет потеря на двойной конвертации 2-3%, т.е. по итогу потери будут 3-4%, если есть карта моно то лучше ею сейчас заплатить, у них по путешествиям в августе 3%.



небыло там ни каких потерь 3...4 %%%

я раньше платил за билеты Визза которые в гривнах СЕПом - благо виз даёт такую возможность.

Потом решил проверить, даже тут спрашивал.

Попались дешёвые билеты - свой заплатил СЕПом, а за жену платиной - потеря была примерно 1% за конвертацию и плюс пол процента ... может процент по курсу валюты - т.е. примерно максимум 2% - но бонусов было 5% - т.е. 3% тут выходит полюбому и в никаких моно-шмоно потремности не возникало))) небыло там ни каких потерь 3...4 %%%я раньше платил за билеты Визза которые в гривнах СЕПом - благо виз даёт такую возможность.Потом решил проверить, даже тут спрашивал.Попались дешёвые билеты - свой заплатил СЕПом, а за жену платиной - потеря была примерно 1% за конвертацию и плюс пол процента ... может процент по курсу валюты - т.е. примерно максимум 2% - но бонусов было 5% - т.е. 3% тут выходит полюбому и в никаких моно-шмоно потремности не возникало)))

А смотрите как считал я - возьмём сегодняшние курсы. Если платить в евро то Сима применит курс 29.15 (цифры с их сайта), в то время как сейчас в банках евровалюту можно купить по 28.5. На рынке можно найти ещё дешевле. 65 копеек к 28.5 - это 2.28% + добавьте 1% за конверт получатся потери 3.28. Конечно кишмиш по платине это дело перекроет, но выхлоп будет меньше 2%. Не говоря уже о том что евро могли быть куплены и раньше по ещё более "вкусному" курсу. То есть для трат по крайней мере в евро имеет смысл открыть визу голд под депозит, занеся к уже имеющимся вкладам 1000 евро на полгода и получить кешбек 3% чистыми - о чем собственно выше и велась речь.