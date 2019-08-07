Если оплачивать билеты WizzAir гривневой картой укрэксима (Visa Platinum), то спишется комиссия 1% т.к. счет будет в долларах я так понимаю? И какой будет МСС код операции? если код "плохой" и 5% кешбека не будет то не имеет смысла платить симой тогда. У кого есть опыт оплаты авиа билетов WizzAir?
визейр продает билеты с нескольких терминалов - билеты из харькова продаются в будапеште, а значит списание в эксиме через доллар, билеты из киева продаются в другом терминале, где он стоит не скажу, но вроде писали, что списание в евро. мсс у визейра свой - 3301 - ищите его в перечне бабитов
Если оплачивать билеты WizzAir гривневой картой укрэксима (Visa Platinum), то спишется комиссия 1% т.к. счет будет в долларах я так понимаю? И какой будет МСС код операции? если код "плохой" и 5% кешбека не будет то не имеет смысла платить симой тогда. У кого есть опыт оплаты авиа билетов WizzAir?
* за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн. ** если цена билета выражена в евро - лучше платить даже голдом с 3% кэшбэком (т.е. использование 5%платины грн. может быть менее выгодно чем использовать голд в эвро)
*** Если цена выражена в других валютах (например PLN, форинт, BGN) - пойдёт любая Платина и в евро и в долл и грн - курс будет нормальный. будет конверт 1%
**** по фунтам не пробывал - там могут быть ньюансы
т.е. любая валюта кроме Евро - стоит оплачивать Платиной грн.
uaprofi написав:* за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн.
Пр оплате в гривне там еще будет потеря на двойной конвертации 2-3%, т.е. по итогу потери будут 3-4%, если есть карта моно то лучше ею сейчас заплатить, у них по путешествиям в августе 3%.
небыло там ни каких потерь 3...4 %%% я раньше платил за билеты Визза которые в гривнах СЕПом - благо виз даёт такую возможность. Потом решил проверить, даже тут спрашивал. Попались дешёвые билеты - свой заплатил СЕПом, а за жену платиной - потеря была примерно 1% за конвертацию и плюс пол процента ... может процент по курсу валюты - т.е. примерно максимум 2% - но бонусов было 5% - т.е. 3% тут выходит полюбому и в никаких моно-шмоно потремности не возникало)))
uaprofi написав:* за Визз будет кэшбэк по платине 5% но будет полюбому 1% за конвертпцию даже если цена в грн.
Пр оплате в гривне там еще будет потеря на двойной конвертации 2-3%, т.е. по итогу потери будут 3-4%, если есть карта моно то лучше ею сейчас заплатить, у них по путешествиям в августе 3%.
небыло там ни каких потерь 3...4 %%% я раньше платил за билеты Визза которые в гривнах СЕПом - благо виз даёт такую возможность. Потом решил проверить, даже тут спрашивал. Попались дешёвые билеты - свой заплатил СЕПом, а за жену платиной - потеря была примерно 1% за конвертацию и плюс пол процента ... может процент по курсу валюты - т.е. примерно максимум 2% - но бонусов было 5% - т.е. 3% тут выходит полюбому и в никаких моно-шмоно потремности не возникало)))
А смотрите как считал я - возьмём сегодняшние курсы. Если платить в евро то Сима применит курс 29.15 (цифры с их сайта), в то время как сейчас в банках евровалюту можно купить по 28.5. На рынке можно найти ещё дешевле. 65 копеек к 28.5 - это 2.28% + добавьте 1% за конверт получатся потери 3.28. Конечно кишмиш по платине это дело перекроет, но выхлоп будет меньше 2%. Не говоря уже о том что евро могли быть куплены и раньше по ещё более "вкусному" курсу. То есть для трат по крайней мере в евро имеет смысл открыть визу голд под депозит, занеся к уже имеющимся вкладам 1000 евро на полгода и получить кешбек 3% чистыми - о чем собственно выше и велась речь.