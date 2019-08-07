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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:23
uaprofi написав:
Попались дешёвые билеты - свой заплатил СЕПом, а за жену платиной - потеря была примерно 1% за конвертацию и плюс пол процента ... может процент по курсу валюты - т.е. примерно максимум 2% - но бонусов было 5% - т.е. 3% тут выходит полюбому и в никаких моно-шмоно потремности не возникало)))
Это было в то золотое время, когда трава была зеленее, небо - голубее, а сима ещё не срезала кб по транспортным мсс
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:35
на сайте WizzAir цены указаны в гривне. Или их там можно менять в настройках после регистрации на их сайте?
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Andey
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:46
Andey написав:
на сайте WizzAir цены указаны в гривне. Или их там можно менять в настройках после регистрации на их сайте?
Можно менять в процессе резервирования. Для карт ставьте евро.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:01
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