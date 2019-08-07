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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 791792793794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:23

  uaprofi написав:Попались дешёвые билеты - свой заплатил СЕПом, а за жену платиной - потеря была примерно 1% за конвертацию и плюс пол процента ... может процент по курсу валюты - т.е. примерно максимум 2% - но бонусов было 5% - т.е. 3% тут выходит полюбому и в никаких моно-шмоно потремности не возникало)))

Это было в то золотое время, когда трава была зеленее, небо - голубее, а сима ещё не срезала кб по транспортным мсс
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:35

на сайте WizzAir цены указаны в гривне. Или их там можно менять в настройках после регистрации на их сайте?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:46

  Andey написав:на сайте WizzAir цены указаны в гривне. Или их там можно менять в настройках после регистрации на их сайте?

Можно менять в процессе резервирования. Для карт ставьте евро.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:01

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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:07

  clientage написав:
  Andey написав:на сайте WizzAir цены указаны в гривне. Или их там можно менять в настройках после регистрации на их сайте?

Можно менять в процессе резервирования. Для карт ставьте евро.

зачем менять на евро если платить буду симовской гривневой Виза Платинум?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:31

Патамуша при оплате в грн. сработает дисиси -- двойная конвертация
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:40

  Flamingo написав:То есть для трат по крайней мере в евро имеет смысл открыть визу голд под депозит, занеся к уже имеющимся вкладам 1000 евро на полгода и получить кешбек 3% чистыми - о чем собственно выше и велась речь.


совершенно ПРАВИЛЬНОЕ решение!!!
о чём собственно и писал:
  uaprofi написав:т.е. любая валюта кроме Евро - стоит оплачивать Платиной грн.


т.е. если билет в грн. будет 1% за конвертацию,
если билет в других валютах будет потеря примерно 1 за конвертацию и 1 по курсу валют = 2%
дисиси там или несиси, но оно именно так т.е. платина рулит)))

З,Ы,
а если на сайте WIZZа сконвенртить принудительно билет в эвро (шобы не было дсс) то билет станет сразу дороже на 3 ... 10%
З.Ы.
т.е. билеты которые выраженны сразу в евро нужно платить только евровой картой!!! (платиной, голд)
а во всех остальных случаях можно платить платиной грн. и не чего не трогать - будет примерно 3% чистыми полюбе
Востаннє редагувалось uaprofi в Чет 08 сер, 2019 13:45, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:40

  clientage написав:Патамуша при оплате в грн. сработает дисиси -- двойная конвертация

ок, спасибо. поменяю на евро тогда при оплате с гривневой карты.
Andey
 
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