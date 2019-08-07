Flamingo написав:
То есть для трат по крайней мере в евро имеет смысл открыть визу голд под депозит, занеся к уже имеющимся вкладам 1000 евро на полгода и получить кешбек 3% чистыми - о чем собственно выше и велась речь.
совершенно ПРАВИЛЬНОЕ решение!!!
о чём собственно и писал:
uaprofi написав:
т.е. любая валюта кроме Евро - стоит оплачивать Платиной грн.
т.е. если билет в грн. будет 1% за конвертацию,
если билет в других валютах будет потеря примерно 1 за конвертацию и 1 по курсу валют = 2%
дисиси там или несиси, но оно именно так т.е. платина рулит)))
З,Ы,
а если на сайте WIZZа сконвенртить принудительно билет в эвро (шобы не было дсс) то билет станет сразу дороже на 3 ... 10%
З.Ы.
т.е. билеты которые выраженны сразу в евро нужно платить только евровой картой!!! (платиной, голд)
а во всех остальных случаях можно платить платиной грн. и не чего не трогать - будет примерно 3% чистыми полюбе