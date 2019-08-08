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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:23
uaprofi написав:
Попались дешёвые билеты - свой заплатил СЕПом, а за жену платиной - потеря была примерно 1% за конвертацию и плюс пол процента ... может процент по курсу валюты - т.е. примерно максимум 2% - но бонусов было 5% - т.е. 3% тут выходит полюбому и в никаких моно-шмоно потремности не возникало)))
Это было в то золотое время, когда трава была зеленее, небо - голубее, а сима ещё не срезала кб по транспортным мсс
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:35
на сайте WizzAir цены указаны в гривне. Или их там можно менять в настройках после регистрации на их сайте?
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Andey
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:46
Andey написав:
на сайте WizzAir цены указаны в гривне. Или их там можно менять в настройках после регистрации на их сайте?
Можно менять в процессе резервирования. Для карт ставьте евро.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:01
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Додано: Чет 08 сер, 2019 13:07
clientage написав: Andey написав:
на сайте WizzAir цены указаны в гривне. Или их там можно менять в настройках после регистрации на их сайте?
Можно менять в процессе резервирования. Для карт ставьте евро.
зачем менять на евро если платить буду симовской гривневой Виза Платинум?
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Andey
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Додано: Чет 08 сер, 2019 13:31
Патамуша при оплате в грн. сработает дисиси -- двойная конвертация
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 08 сер, 2019 13:40
Flamingo написав:
То есть для трат по крайней мере в евро имеет смысл открыть визу голд под депозит, занеся к уже имеющимся вкладам 1000 евро на полгода и получить кешбек 3% чистыми - о чем собственно выше и велась речь.
совершенно ПРАВИЛЬНОЕ решение!!!
о чём собственно и писал:
uaprofi написав:
т.е. любая валюта кроме Евро - стоит оплачивать Платиной грн.
т.е. если билет в грн. будет 1% за конвертацию,
если билет в других валютах будет потеря примерно 1 за конвертацию и 1 по курсу валют = 2%
дисиси там или несиси, но оно именно так т.е. платина рулит)))
З,Ы,
а если на сайте WIZZа сконвенртить принудительно билет в эвро (шобы не было дсс) то билет станет сразу дороже на 3 ... 10%
З.Ы.
т.е. билеты которые выраженны сразу в евро нужно платить только евровой картой!!! (платиной, голд)
а во всех остальных случаях можно платить платиной грн. и не чего не трогать - будет примерно 3% чистыми полюбе
Востаннє редагувалось uaprofi
в Чет 08 сер, 2019 13:45, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Чет 08 сер, 2019 13:40
clientage написав:
Патамуша при оплате в грн. сработает дисиси -- двойная конвертация
ок, спасибо. поменяю на евро тогда при оплате с гривневой карты.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 20:48
Кто подскажет, правильный ли МСС на hotline при "Безопасной покупке"?
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tano
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Додано: Чет 08 сер, 2019 22:58
uaprofi написав:
небыло там ни каких потерь 3...4 %%%
Потери на DCC зависят от колебания курса на момент операции, это может быть 1%-3%, к примеру при последней оплате на убере итоговая потеря на комиссии и дсс составила 3.1%.
198,81 Купівля NLD help.uber.com UBER TRIP HELP.UBER.COM СУМА:192,80 ВАЛЮТА: UAH КОМІСІЯ:1,95 ВАЛЮТА: UAH
Еще один убер - потеря 2.8%
41,12 Купівля NLD help.uber.com UBER TRIP HELP.UBER.COM СУМА:40,00 ВАЛЮТА: UAH КОМІСІЯ:0,40 ВАЛЮТА: UAH
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