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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 793794795796>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:05

Після виходу з Новорічного депо хто куди подався в $?
Шукаю з поповненням.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:14

KVV

я подався на Класичний строковий
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... assic-term

лояльність +0.2 незалежно від валюти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:16

  KVV написав:Після виходу з Новорічного депо хто куди подався в $?
Шукаю з поповненням.

Если здесь переразместится 9 и 12 мес. с учётом бонуса тут вполне кошерная ставка выходит - 4.9%. Из больших банков столько пожалуй никто не даёт. Да и мелюзга в лучшем случае 5.5%, а так 5. Ну и если нудно довложение - оно тут есть - Вклад с пополнением до 30% от начальной суммы
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:28

Єдине, що можна подумати - ймовірність нових НовоРічних продуктів (грудень-2019 -січень 2020
відповідно підігнати дату вкладів щоб мати (теоретичну) можливість до дій.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:59

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, подскажите пожалуйста, может ли в этой банке доп. карта того же уровня, что и основная, иметь больший срок действия?
Может, можно выпустить допку в последний месяц действия основной?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:48

  greenozon написав:Єдине, що можна подумати - ймовірність нових НовоРічних продуктів (грудень-2019 -січень 2020
відповідно підігнати дату вкладів щоб мати (теоретичну) можливість до дій.

Теж на це розраховую

Для себе підібрав Зручний(зп тут) - я правильно розумію по Зручному на 6 міс буде 3,95%+0,2(за переукладання)?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:53

  Alpha1251 написав:Коллеги, подскажите пожалуйста, может ли в этой банке доп. карта того же уровня, что и основная, иметь больший срок действия?
Может, можно выпустить допку в последний месяц действия основной?

В условиях тех карт что я смотрел - не может. Более того выпускал недавно допку к основной карте, которая уже "проработала" полгода - выдали строго "по марусин поясок" и ни месяцем дольше.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:57

  greenozon написав:Єдине, що можна подумати - ймовірність нових НовоРічних продуктів (грудень-2019 -січень 2020
відповідно підігнати дату вкладів щоб мати (теоретичну) можливість до дій.

То есть вы готовы потерять сейчас размещая менее чем на полгода (ну или даже на полгода), в надежде что под новый год акция будет такая, что перекроет эти потери? Не я так не играю. Сейчас 4,9% не плохо. Будет хорошая акция - перед новым годом с других банок заберу - есть чему окончится в ноябре-декабре-январе...
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:01

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mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:06

Ще один момент
з Новорічного зніму 4к$, а поповнити потрібно буде ще 2 рази по стільки ж - фінмон Сіми допустить таке розбазарювання державних коштів?

Чи для "зарплатників" можливі поблажки?
KVV
 
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