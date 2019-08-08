Після виходу з Новорічного депо хто куди подався в $?
Шукаю з поповненням.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:05
Після виходу з Новорічного депо хто куди подався в $?
Шукаю з поповненням.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:14
KVV
я подався на Класичний строковий
лояльність +0.2 незалежно від валюти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:16
Если здесь переразместится 9 и 12 мес. с учётом бонуса тут вполне кошерная ставка выходит - 4.9%. Из больших банков столько пожалуй никто не даёт. Да и мелюзга в лучшем случае 5.5%, а так 5. Ну и если нудно довложение - оно тут есть - Вклад с пополнением до 30% от начальной суммы
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:28
Єдине, що можна подумати - ймовірність нових НовоРічних продуктів (грудень-2019 -січень 2020
відповідно підігнати дату вкладів щоб мати (теоретичну) можливість до дій.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:59
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, подскажите пожалуйста, может ли в этой банке доп. карта того же уровня, что и основная, иметь больший срок действия?
Может, можно выпустить допку в последний месяц действия основной?
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:48
Теж на це розраховую
Для себе підібрав Зручний(зп тут) - я правильно розумію по Зручному на 6 міс буде 3,95%+0,2(за переукладання)?
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:53
В условиях тех карт что я смотрел - не может. Более того выпускал недавно допку к основной карте, которая уже "проработала" полгода - выдали строго "по марусин поясок" и ни месяцем дольше.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:57
То есть вы готовы потерять сейчас размещая менее чем на полгода (ну или даже на полгода), в надежде что под новый год акция будет такая, что перекроет эти потери? Не я так не играю. Сейчас 4,9% не плохо. Будет хорошая акция - перед новым годом с других банок заберу - есть чему окончится в ноябре-декабре-январе...
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 02.08.2019 !
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:06
Ще один момент
з Новорічного зніму 4к$, а поповнити потрібно буде ще 2 рази по стільки ж - фінмон Сіми допустить таке розбазарювання державних коштів?
Чи для "зарплатників" можливі поблажки?
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