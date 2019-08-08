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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 793794795796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:25

  KVV написав:Ще один момент
з Новорічного зніму 4к$, а поповнити потрібно буде ще 2 рази по стільки ж - фінмон Сіми допустить таке розбазарювання державних коштів?

Чи для "зарплатників" можливі поблажки?


Все строго и серьезно, без доков тупо отправляют восвояси. Сидят потом высчитывают калькулятором хватает ли, правда по текущему курсу, но я их не поправлял :)

Приносите справки на суммы - тогда извольте. А нет - деньги не принимают и шлют в леса.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:30

  curiousobro написав:Все строго и серьезно, без доков тупо отправляют восвояси. Сидят потом высчитывают калькулятором хватает ли, правда по текущему курсу, но я их не поправлял :)

Приносите справки на суммы - тогда извольте. А нет - деньги не принимают и шлют в леса.

До 150к/грн не лютують?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:46

  KVV написав:
  curiousobro написав:Все строго и серьезно, без доков тупо отправляют восвояси. Сидят потом высчитывают калькулятором хватает ли, правда по текущему курсу, но я их не поправлял :)

Приносите справки на суммы - тогда извольте. А нет - деньги не принимают и шлют в леса.

До 150к/грн не лютують?

Не должны
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:53

  curiousobro написав:
  KVV написав:Ще один момент
з Новорічного зніму 4к$, а поповнити потрібно буде ще 2 рази по стільки ж - фінмон Сіми допустить таке розбазарювання державних коштів?

Чи для "зарплатників" можливі поблажки?


Все строго и серьезно, без доков тупо отправляют восвояси. Сидят потом высчитывают калькулятором хватает ли, правда по текущему курсу, но я их не поправлял :)

Приносите справки на суммы - тогда извольте. А нет - деньги не принимают и шлют в леса.

Причем не все доки принимают - мне например, сказали, что договор займа, без выписки или справки банка о том, что деньги поступили на счёт засуньте себе ... ,
ну правда это при достижении суммы депозитов свыше ляма
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