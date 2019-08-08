Все строго и серьезно, без доков тупо отправляют восвояси. Сидят потом высчитывают калькулятором хватает ли, правда по текущему курсу, но я их не поправлял
Приносите справки на суммы - тогда извольте. А нет - деньги не принимают и шлют в леса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:25
Все строго и серьезно, без доков тупо отправляют восвояси. Сидят потом высчитывают калькулятором хватает ли, правда по текущему курсу, но я их не поправлял
Приносите справки на суммы - тогда извольте. А нет - деньги не принимают и шлют в леса.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:30
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:46
Не должны
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:53
Причем не все доки принимают - мне например, сказали, что договор займа, без выписки или справки банка о том, что деньги поступили на счёт засуньте себе ... ,
ну правда это при достижении суммы депозитов свыше ляма
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