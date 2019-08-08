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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 793794795796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:25

  KVV написав:Ще один момент
з Новорічного зніму 4к$, а поповнити потрібно буде ще 2 рази по стільки ж - фінмон Сіми допустить таке розбазарювання державних коштів?

Чи для "зарплатників" можливі поблажки?


Все строго и серьезно, без доков тупо отправляют восвояси. Сидят потом высчитывают калькулятором хватает ли, правда по текущему курсу, но я их не поправлял :)

Приносите справки на суммы - тогда извольте. А нет - деньги не принимают и шлют в леса.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:30

  curiousobro написав:Все строго и серьезно, без доков тупо отправляют восвояси. Сидят потом высчитывают калькулятором хватает ли, правда по текущему курсу, но я их не поправлял :)

Приносите справки на суммы - тогда извольте. А нет - деньги не принимают и шлют в леса.

До 150к/грн не лютують?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:46

  KVV написав:
  curiousobro написав:Все строго и серьезно, без доков тупо отправляют восвояси. Сидят потом высчитывают калькулятором хватает ли, правда по текущему курсу, но я их не поправлял :)

Приносите справки на суммы - тогда извольте. А нет - деньги не принимают и шлют в леса.

До 150к/грн не лютують?

Не должны
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:53

  curiousobro написав:
  KVV написав:Ще один момент
з Новорічного зніму 4к$, а поповнити потрібно буде ще 2 рази по стільки ж - фінмон Сіми допустить таке розбазарювання державних коштів?

Чи для "зарплатників" можливі поблажки?


Все строго и серьезно, без доков тупо отправляют восвояси. Сидят потом высчитывают калькулятором хватает ли, правда по текущему курсу, но я их не поправлял :)

Приносите справки на суммы - тогда извольте. А нет - деньги не принимают и шлют в леса.

Причем не все доки принимают - мне например, сказали, что договор займа, без выписки или справки банка о том, что деньги поступили на счёт засуньте себе ... ,
ну правда это при достижении суммы депозитов свыше ляма
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:49

  KVV написав:Ще один момент
з Новорічного зніму 4к$, а поповнити потрібно буде ще 2 рази по стільки ж - фінмон Сіми допустить таке розбазарювання державних коштів?

Чи для "зарплатників" можливі поблажки?

Залежить від вашої зарплатні. Якщо зп за рік (не уточнював, чи вони готові розглянути довший строк) покриває суму депо, то вони самі роблять виписку за зп рахунком і більше питань не задають. Якщо ж зп не покриває, то на різницю треба доносити доки.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:33

Re: Укрексiмбанк

Коллеги не подскажите МСС код Оксфорд-Медикал https://oxford-med.com.ua/about/ на Павловской (Киев). Поиском уже прошерстил форум.
lel
 
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