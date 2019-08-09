KVV написав:Ще один момент з Новорічного зніму 4к$, а поповнити потрібно буде ще 2 рази по стільки ж - фінмон Сіми допустить таке розбазарювання державних коштів?
Чи для "зарплатників" можливі поблажки?
Все строго и серьезно, без доков тупо отправляют восвояси. Сидят потом высчитывают калькулятором хватает ли, правда по текущему курсу, но я их не поправлял
Приносите справки на суммы - тогда извольте. А нет - деньги не принимают и шлют в леса.
Причем не все доки принимают - мне например, сказали, что договор займа, без выписки или справки банка о том, что деньги поступили на счёт засуньте себе ... , ну правда это при достижении суммы депозитов свыше ляма
KVV написав:Ще один момент з Новорічного зніму 4к$, а поповнити потрібно буде ще 2 рази по стільки ж - фінмон Сіми допустить таке розбазарювання державних коштів?
Чи для "зарплатників" можливі поблажки?
Залежить від вашої зарплатні. Якщо зп за рік (не уточнював, чи вони готові розглянути довший строк) покриває суму депо, то вони самі роблять виписку за зп рахунком і більше питань не задають. Якщо ж зп не покриває, то на різницю треба доносити доки.
klug написав:Залежить від вашої зарплатні. Якщо зп за рік (не уточнював, чи вони готові розглянути довший строк) покриває суму депо, то вони самі роблять виписку за зп рахунком і більше питань не задають. Якщо ж зп не покриває, то на різницю треба доносити доки.
Та яке там... Якби зп була така, що покривала б депо в 12к я б її точно тут не отримував
Не скажите... Это еще и наличие неплохой возможности оформить дешево платину с допкой того же класса. Причем сразу на 3 года. А при соблюдении некоторых условий можно замахнуться и на саму... и-и-и-инфиню