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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 794795796797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:30

Flamingo
Если не трудно поясните плюсы оформления к примеру платины и допки для зарплатников. Спс
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:34

Re: Укрексiмбанк

ПС. Нашлась когда-то полученная кредитка виза, прикольная - прозрачная и с значком Bonus. Как правильней ее пользовать. Будет ли кэшбэк? Также есть платина и зарплатка.
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:39

  valya написав:Flamingo
Если не трудно поясните плюсы оформления к примеру платины и допки для зарплатников. Спс

Для зарплатников платина (или инфинити) оформляется на 3 года, а не на один как для депозитчиков и частников.
При достаточно больших оборотах по карте - стоимость выпуска карты ниже чем для других категорий картодержателей.
Допка аналогичного класса стоит дешевле чем допки для частников (а для депозитчиков допка к визе вообще не положена, поскольку сама является допкой к мастеру)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:42

  valya написав:ПС. Нашлась когда-то полученная кредитка виза, прикольная - прозрачная и с значком Bonus. Как правильней ее пользовать. Будет ли кэшбэк? Также есть платина и зарплатка.

По кредитке тут не самые удачные варианты - есть кредитка по которой вообще начинается начисление % сразу как появилась задолженность. Так что для начала уточните что у вас за кредитка. В зависимости от ее класса вы можете зарегить ее в бонус-эксим и будете получать 2-3 может даже 5% кэшбека довольно ликвидными баллами. То же касается платины и зарплатки в случае если они у вас не мастер, а виза. Если мастер - то они тут малоинтересны.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:55

Flamingo
Благодарю, плюсую.
Зарплатка мастер - понятно. К ней кредитка виза с бонусом - какой на ней будет кб? Проверить опытным путем?
Платина была получена за депо бесплатно, но жаль скоро заканчивается срок. Депо закончился. Вот и ищу варианты. Плюсую за советы.
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valya
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