Flamingo
Если не трудно поясните плюсы оформления к примеру платины и допки для зарплатников. Спс
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:30
Flamingo
Если не трудно поясните плюсы оформления к примеру платины и допки для зарплатников. Спс
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:34
Re: Укрексiмбанк
ПС. Нашлась когда-то полученная кредитка виза, прикольная - прозрачная и с значком Bonus. Как правильней ее пользовать. Будет ли кэшбэк? Также есть платина и зарплатка.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:39
Для зарплатников платина (или инфинити) оформляется на 3 года, а не на один как для депозитчиков и частников.
При достаточно больших оборотах по карте - стоимость выпуска карты ниже чем для других категорий картодержателей.
Допка аналогичного класса стоит дешевле чем допки для частников (а для депозитчиков допка к визе вообще не положена, поскольку сама является допкой к мастеру)
Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:42
По кредитке тут не самые удачные варианты - есть кредитка по которой вообще начинается начисление % сразу как появилась задолженность. Так что для начала уточните что у вас за кредитка. В зависимости от ее класса вы можете зарегить ее в бонус-эксим и будете получать 2-3 может даже 5% кэшбека довольно ликвидными баллами. То же касается платины и зарплатки в случае если они у вас не мастер, а виза. Если мастер - то они тут малоинтересны.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:55
Flamingo
Благодарю, плюсую.
Зарплатка мастер - понятно. К ней кредитка виза с бонусом - какой на ней будет кб? Проверить опытным путем?
Платина была получена за депо бесплатно, но жаль скоро заканчивается срок. Депо закончился. Вот и ищу варианты. Плюсую за советы.
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