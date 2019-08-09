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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 794795796797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:30

Flamingo
Если не трудно поясните плюсы оформления к примеру платины и допки для зарплатников. Спс
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:34

Re: Укрексiмбанк

ПС. Нашлась когда-то полученная кредитка виза, прикольная - прозрачная и с значком Bonus. Как правильней ее пользовать. Будет ли кэшбэк? Также есть платина и зарплатка.
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:39

  valya написав:Flamingo
Если не трудно поясните плюсы оформления к примеру платины и допки для зарплатников. Спс

Для зарплатников платина (или инфинити) оформляется на 3 года, а не на один как для депозитчиков и частников.
При достаточно больших оборотах по карте - стоимость выпуска карты ниже чем для других категорий картодержателей.
Допка аналогичного класса стоит дешевле чем допки для частников (а для депозитчиков допка к визе вообще не положена, поскольку сама является допкой к мастеру)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:42

  valya написав:ПС. Нашлась когда-то полученная кредитка виза, прикольная - прозрачная и с значком Bonus. Как правильней ее пользовать. Будет ли кэшбэк? Также есть платина и зарплатка.

По кредитке тут не самые удачные варианты - есть кредитка по которой вообще начинается начисление % сразу как появилась задолженность. Так что для начала уточните что у вас за кредитка. В зависимости от ее класса вы можете зарегить ее в бонус-эксим и будете получать 2-3 может даже 5% кэшбека довольно ликвидными баллами. То же касается платины и зарплатки в случае если они у вас не мастер, а виза. Если мастер - то они тут малоинтересны.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:55

Flamingo
Благодарю, плюсую.
Зарплатка мастер - понятно. К ней кредитка виза с бонусом - какой на ней будет кб? Проверить опытным путем?
Платина была получена за депо бесплатно, но жаль скоро заканчивается срок. Депо закончился. Вот и ищу варианты. Плюсую за советы.
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:14

Re: Укрексiмбанк

  valya написав: К ней кредитка виза с бонусом - какой на ней будет кб? Проверить опытным путем?

Узнайте какого она класса. Если стандарт - кэшбек 2%, голд - 3%, платина - 5%, инфинити - 7%. Для получения бонуса ОБЯЗАТЕЛЬНО до использования зарегистрируйте карту в программе эксим-бонус https://bonus.eximb.com/
Но повторюсь - хорошо изучите особенности кредитки, чтобы не платить лишнее...
  valya написав:Платина была получена за депо бесплатно, но жаль скоро заканчивается срок. Депо закончился. Вот и ищу варианты. Плюсую за советы.

Пока она есть - пользуйтесь. 5% кэшбека на дороге не валяются. Но предварительно зарегистрируйте. И да - вы в курсе что пополнение ее по р2р - не бесплатное. Правильно ее пополнять только налом (депо ведь закончились, правда). Т.е. через кассу, или если в вашем филиале есть банкомат с кэшином - через него.
Имейте в виду по любой карте кэшбек не начислится или будет мизерным (0,5%) при покупке жд и автобусных билетов, всевозможной техники (в соответствующих магазинах, но в ашане или метро - можно), оплате коммуналки, садиков, учебы и т.п., оплаты услуг доставки (в т.ч. из Метро) и Укрпочты.
Как-то так ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:31

Flamingo
Благодарю за развернутые и исчерпывающие ответы знатока, практика и не задаваки!
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:10

  Flamingo написав:Для зарплатников платина (или инфинити) оформляется на 3 года, а не на один как для депозитчиков и частников.

3 роки тільки Віза Класік/Голд...чи ні?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:42

Re: Укрексiмбанк

Flamingo написав:выдали строго "по марусин поясок" и ни месяцем дольше.

Спасибо большое за ответ!

Ситуация та же, что в комментариях выше - заканчивается платина.
Думал, вдруг нашёл лазейку . А так варианты - либо за депо + 700 либо за 3,5К.

Но есть ещё живая голд, которая как бы намекает, что за 2 дополнительных %%, может, и не стоит заморачиваться.
Alpha1251
 
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