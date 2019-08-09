Flamingo
Если не трудно поясните плюсы оформления к примеру платины и допки для зарплатников. Спс
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:30
Flamingo
Если не трудно поясните плюсы оформления к примеру платины и допки для зарплатников. Спс
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:34
Re: Укрексiмбанк
ПС. Нашлась когда-то полученная кредитка виза, прикольная - прозрачная и с значком Bonus. Как правильней ее пользовать. Будет ли кэшбэк? Также есть платина и зарплатка.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:39
Для зарплатников платина (или инфинити) оформляется на 3 года, а не на один как для депозитчиков и частников.
При достаточно больших оборотах по карте - стоимость выпуска карты ниже чем для других категорий картодержателей.
Допка аналогичного класса стоит дешевле чем допки для частников (а для депозитчиков допка к визе вообще не положена, поскольку сама является допкой к мастеру)
Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:42
По кредитке тут не самые удачные варианты - есть кредитка по которой вообще начинается начисление % сразу как появилась задолженность. Так что для начала уточните что у вас за кредитка. В зависимости от ее класса вы можете зарегить ее в бонус-эксим и будете получать 2-3 может даже 5% кэшбека довольно ликвидными баллами. То же касается платины и зарплатки в случае если они у вас не мастер, а виза. Если мастер - то они тут малоинтересны.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:55
Flamingo
Благодарю, плюсую.
Зарплатка мастер - понятно. К ней кредитка виза с бонусом - какой на ней будет кб? Проверить опытным путем?
Платина была получена за депо бесплатно, но жаль скоро заканчивается срок. Депо закончился. Вот и ищу варианты. Плюсую за советы.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:14
Re: Укрексiмбанк
Узнайте какого она класса. Если стандарт - кэшбек 2%, голд - 3%, платина - 5%, инфинити - 7%. Для получения бонуса ОБЯЗАТЕЛЬНО до использования зарегистрируйте карту в программе эксим-бонус
Но повторюсь - хорошо изучите особенности кредитки, чтобы не платить лишнее...
Пока она есть - пользуйтесь. 5% кэшбека на дороге не валяются. Но предварительно зарегистрируйте. И да - вы в курсе что пополнение ее по р2р - не бесплатное. Правильно ее пополнять только налом (депо ведь закончились, правда). Т.е. через кассу, или если в вашем филиале есть банкомат с кэшином - через него.
Имейте в виду по любой карте кэшбек не начислится или будет мизерным (0,5%) при покупке жд и автобусных билетов, всевозможной техники (в соответствующих магазинах, но в ашане или метро - можно), оплате коммуналки, садиков, учебы и т.п., оплаты услуг доставки (в т.ч. из Метро) и Укрпочты.
Как-то так
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:31
Flamingo
Благодарю за развернутые и исчерпывающие ответы знатока, практика и не задаваки!
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:10
Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:42
Re: Укрексiмбанк
Спасибо большое за ответ!
Ситуация та же, что в комментариях выше - заканчивается платина.
Думал, вдруг нашёл лазейку . А так варианты - либо за депо + 700 либо за 3,5К.
Но есть ещё живая голд, которая как бы намекает, что за 2 дополнительных %%, может, и не стоит заморачиваться.
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