Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:14

valya написав: К ней кредитка виза с бонусом - какой на ней будет кб? Проверить опытным путем? К ней кредитка виза с бонусом - какой на ней будет кб? Проверить опытным путем?

valya написав: Платина была получена за депо бесплатно, но жаль скоро заканчивается срок. Депо закончился. Вот и ищу варианты. Плюсую за советы. Платина была получена за депо бесплатно, но жаль скоро заканчивается срок. Депо закончился. Вот и ищу варианты. Плюсую за советы.

Узнайте какого она класса. Если стандарт - кэшбек 2%, голд - 3%, платина - 5%, инфинити - 7%. Для получения бонуса ОБЯЗАТЕЛЬНО до использования зарегистрируйте карту в программе эксим-бонусНо повторюсь - хорошо изучите особенности кредитки, чтобы не платить лишнее...Пока она есть - пользуйтесь. 5% кэшбека на дороге не валяются. Но предварительно зарегистрируйте. И да - вы в курсе что пополнение ее по р2р - не бесплатное. Правильно ее пополнять только налом (депо ведь закончились, правда). Т.е. через кассу, или если в вашем филиале есть банкомат с кэшином - через него.Имейте в виду по любой карте кэшбек не начислится или будет мизерным (0,5%) при покупке жд и автобусных билетов, всевозможной техники (в соответствующих магазинах, но в ашане или метро - можно), оплате коммуналки, садиков, учебы и т.п., оплаты услуг доставки (в т.ч. из Метро) и Укрпочты.Как-то так