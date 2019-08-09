Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 795796797798 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 302 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 302 Додано: Суб 10 сер, 2019 06:14 Alpha1251 написав: Flamingo написав: выдали строго "по марусин поясок" и ни месяцем дольше.

Спасибо большое за ответ!



Ситуация та же, что в комментариях выше - заканчивается платина.

Думал, вдруг нашёл лазейку . А так варианты - либо за депо + 700 либо за 3,5К.



Но есть ещё живая голд, которая как бы намекает, что за 2 дополнительных %%, может, и не стоит заморачиваться. Спасибо большое за ответ!Ситуация та же, что в комментариях выше - заканчивается платина.Думал, вдруг нашёл лазейку. А так варианты - либо за депо + 700 либо за 3,5К.Но есть ещё живая голд, которая как бы намекает, что за 2 дополнительных %%, может, и не стоит заморачиваться.

Все зависит от оборотов, если они большие, то 700 грн. отбивается за 3.5 месяца, а дальше идёт чистый профит. Если небольшие + есть ещё кэшбечки других банков на отдельные категории - то тогда можно и не заморачиваться.

Но лично мне важно наличие ЛаунжКея - по голдам их нет в принципе, а по Платинах похоже в следующем году тоже не будет - поэтому моя цель -

инфиня Все зависит от оборотов, если они большие, то 700 грн. отбивается за 3.5 месяца, а дальше идёт чистый профит. Если небольшие + есть ещё кэшбечки других банков на отдельные категории - то тогда можно и не заморачиваться.Но лично мне важно наличие ЛаунжКея - по голдам их нет в принципе, а по Платинах похоже в следующем году тоже не будет - поэтому моя цель -инфиня Flamingo

Повідомлень: 2624 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 06:19 Flamingo написав: Для зарплатников выпускается на три года и платина (у меня сейчас), и инфиня (пообещали - сейчас работаю над её получением). Приватную или депозитку этого класса можно оформить лишь на год. По крайней мере в этой банке Для зарплатников выпускается на три года и платина (у меня сейчас), и инфиня (пообещали - сейчас работаю над её получением). Приватную или депозитку этого класса можно оформить лишь на год. По крайней мере в этой банке

То може це спец пропозиція за Ваші обороти?

Бо в тарифах такого не бачу... То може це спец пропозиція за Ваші обороти?Бо в тарифах такого не бачу... KVV Повідомлень: 138 З нами з: 29.11.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 06:40 KVV написав: Flamingo написав: Для зарплатников выпускается на три года и платина (у меня сейчас), и инфиня (пообещали - сейчас работаю над её получением). Приватную или депозитку этого класса можно оформить лишь на год. По крайней мере в этой банке Для зарплатников выпускается на три года и платина (у меня сейчас), и инфиня (пообещали - сейчас работаю над её получением). Приватную или депозитку этого класса можно оформить лишь на год. По крайней мере в этой банке

То може це спец пропозиція за Ваші обороти?

То може це спец пропозиція за Ваші обороти?

Естественно за обороты. Но в банке есть и другие критерии выдачи премиум карт, которые не "висят" в общем доступе и о них надо спрашивать. Понятно что при зарплате в 10 к, которая тут же снимается налом или переводится по р2р рассчитывать на премиум карту не стоит. Естественно за обороты. Но в банке есть и другие критерии выдачи премиум карт, которые не "висят" в общем доступе и о них надо спрашивать. Понятно что при зарплате в 10 к, которая тут же снимается налом или переводится по р2р рассчитывать на премиум карту не стоит. Flamingo

Повідомлень: 2624 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 564 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 06:52 lel написав: Коллеги не подскажите МСС код Оксфорд-Медикал https://oxford-med.com.ua/about/ на Павловской (Киев). Поиском уже прошерстил форум. Коллеги не подскажите МСС код Оксфорд-Медикална Павловской (Киев). Поиском уже прошерстил форум.

Прошлой осенью на Предславинской по Платине был полновесный КБ, МСС так и не уточнил Прошлой осенью на Предславинской по Платине был полновесный КБ, МСС так и не уточнил ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28854 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3340 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 06:56 Alpha1251 написав: Flamingo написав: выдали строго "по марусин поясок" и ни месяцем дольше.

Спасибо большое за ответ!



Ситуация та же, что в комментариях выше - заканчивается платина.

Думал, вдруг нашёл лазейку . А так варианты - либо за депо + 700 либо за 3,5К.



Но есть ещё живая голд, которая как бы намекает, что за 2 дополнительных %%, может, и не стоит заморачиваться. Спасибо большое за ответ!Ситуация та же, что в комментариях выше - заканчивается платина.Думал, вдруг нашёл лазейку. А так варианты - либо за депо + 700 либо за 3,5К.Но есть ещё живая голд, которая как бы намекает, что за 2 дополнительных %%, может, и не стоит заморачиваться.

Мне прошлым летом выдали допку-Платину ровно на год, вот опять её переоформил. А основная карта выдана февралём. Думаю, шо платные годовые допки выдаются таки на полноценный срок внесенной платы, а може от квалификац. менагера зависит

Но никто не мешает ПРИ ОФОРМЛЕНИИ уточнить у менагера какой срок он там нарисовал. Мне прошлым летом выдали допку-Платину ровно на год, вот опять её переоформил. А основная карта выдана февралём. Думаю, шо платные годовые допки выдаются таки на полноценный срок внесенной платы, а може от квалификац. менагера зависитНо никто не мешает ПРИ ОФОРМЛЕНИИ уточнить у менагера какой срок он там нарисовал. ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28854 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3340 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 795796797798 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: novichok і 5 гостейМодератори: ТупУм