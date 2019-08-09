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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 795796797798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 06:14

  Alpha1251 написав:
Flamingo написав:выдали строго "по марусин поясок" и ни месяцем дольше.

Спасибо большое за ответ!

Ситуация та же, что в комментариях выше - заканчивается платина.
Думал, вдруг нашёл лазейку . А так варианты - либо за депо + 700 либо за 3,5К.

Но есть ещё живая голд, которая как бы намекает, что за 2 дополнительных %%, может, и не стоит заморачиваться.

Все зависит от оборотов, если они большие, то 700 грн. отбивается за 3.5 месяца, а дальше идёт чистый профит. Если небольшие + есть ещё кэшбечки других банков на отдельные категории - то тогда можно и не заморачиваться.
Но лично мне важно наличие ЛаунжКея - по голдам их нет в принципе, а по Платинах похоже в следующем году тоже не будет - поэтому моя цель -
инфиня ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 06:19

  Flamingo написав:Для зарплатников выпускается на три года и платина (у меня сейчас), и инфиня (пообещали - сейчас работаю над её получением). Приватную или депозитку этого класса можно оформить лишь на год. По крайней мере в этой банке

То може це спец пропозиція за Ваші обороти?
Бо в тарифах такого не бачу...
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 06:40

  KVV написав:
  Flamingo написав:Для зарплатников выпускается на три года и платина (у меня сейчас), и инфиня (пообещали - сейчас работаю над её получением). Приватную или депозитку этого класса можно оформить лишь на год. По крайней мере в этой банке

То може це спец пропозиція за Ваші обороти?

Естественно за обороты. Но в банке есть и другие критерии выдачи премиум карт, которые не "висят" в общем доступе и о них надо спрашивать. Понятно что при зарплате в 10 к, которая тут же снимается налом или переводится по р2р рассчитывать на премиум карту не стоит.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 06:52

  lel написав:Коллеги не подскажите МСС код Оксфорд-Медикал https://oxford-med.com.ua/about/ на Павловской (Киев). Поиском уже прошерстил форум.

Прошлой осенью на Предславинской по Платине был полновесный КБ, МСС так и не уточнил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 06:56

  Alpha1251 написав:
Flamingo написав:выдали строго "по марусин поясок" и ни месяцем дольше.

Спасибо большое за ответ!

Ситуация та же, что в комментариях выше - заканчивается платина.
Думал, вдруг нашёл лазейку . А так варианты - либо за депо + 700 либо за 3,5К.

Но есть ещё живая голд, которая как бы намекает, что за 2 дополнительных %%, может, и не стоит заморачиваться.

Мне прошлым летом выдали допку-Платину ровно на год, вот опять её переоформил. А основная карта выдана февралём. Думаю, шо платные годовые допки выдаются таки на полноценный срок внесенной платы, а може от квалификац. менагера зависит :)
Но никто не мешает ПРИ ОФОРМЛЕНИИ уточнить у менагера какой срок он там нарисовал.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 08:57

Re: Укрексiмбанк

clientage написав:Думаю, шо платные годовые допки выдаются таки на полноценный срок внесенной платы


Хм, было бы здорово.
Свинорыльский план - перевести текущую платину в приватный тариф(давно пора) и выпустить к ней допку.
За 1к забрал бы платину не задумываясь (на депо пока не хватает :-))
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:17

Alpha1251, вперде! Смелее :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 795796797798
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