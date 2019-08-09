Flamingo написав:выдали строго "по марусин поясок" и ни месяцем дольше.
Спасибо большое за ответ!
Ситуация та же, что в комментариях выше - заканчивается платина. Думал, вдруг нашёл лазейку . А так варианты - либо за депо + 700 либо за 3,5К.
Но есть ещё живая голд, которая как бы намекает, что за 2 дополнительных %%, может, и не стоит заморачиваться.
Все зависит от оборотов, если они большие, то 700 грн. отбивается за 3.5 месяца, а дальше идёт чистый профит. Если небольшие + есть ещё кэшбечки других банков на отдельные категории - то тогда можно и не заморачиваться. Но лично мне важно наличие ЛаунжКея - по голдам их нет в принципе, а по Платинах похоже в следующем году тоже не будет - поэтому моя цель - инфиня
Flamingo написав:Для зарплатников выпускается на три года и платина (у меня сейчас), и инфиня (пообещали - сейчас работаю над её получением). Приватную или депозитку этого класса можно оформить лишь на год. По крайней мере в этой банке
То може це спец пропозиція за Ваші обороти? Бо в тарифах такого не бачу...
Flamingo написав:Для зарплатников выпускается на три года и платина (у меня сейчас), и инфиня (пообещали - сейчас работаю над её получением). Приватную или депозитку этого класса можно оформить лишь на год. По крайней мере в этой банке
То може це спец пропозиція за Ваші обороти?
Естественно за обороты. Но в банке есть и другие критерии выдачи премиум карт, которые не "висят" в общем доступе и о них надо спрашивать. Понятно что при зарплате в 10 к, которая тут же снимается налом или переводится по р2р рассчитывать на премиум карту не стоит.
Flamingo написав:выдали строго "по марусин поясок" и ни месяцем дольше.
Спасибо большое за ответ!
Ситуация та же, что в комментариях выше - заканчивается платина. Думал, вдруг нашёл лазейку . А так варианты - либо за депо + 700 либо за 3,5К.
Но есть ещё живая голд, которая как бы намекает, что за 2 дополнительных %%, может, и не стоит заморачиваться.
Мне прошлым летом выдали допку-Платину ровно на год, вот опять её переоформил. А основная карта выдана февралём. Думаю, шо платные годовые допки выдаются таки на полноценный срок внесенной платы, а може от квалификац. менагера зависит Но никто не мешает ПРИ ОФОРМЛЕНИИ уточнить у менагера какой срок он там нарисовал.