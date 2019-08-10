Додано: Суб 10 сер, 2019 14:18

KVV написав: Flamingo написав: рассчитывать на премиум карту не стоит. рассчитывать на премиум карту не стоит.

Які карти мона і нуно просить при депо 4-5к$ + зп в Ексімі?(до Новорічного нічого не брав) Які карти мона і нуно просить при депо 4-5к$ + зп в Ексімі?(до Новорічного нічого не брав)

Карты под депозит и зарплатка - это разные продукты и они тут не смешиваются.В вашем случае мне кажется надо отталкиваться от того какого класса зарплатная карта у вас уже есть и какие по ней обороты. Депо в этом случае роли не играет. Увеличивая обороты можно получить и инфиню. Но для этого обороты за год именно по зарплатной карте должны превышать 300 к+ грн. И это должно быть не снятие налом и пополнение через кассу, а расчеты в ТСП. Для Платины "порог входа" меньше - точно не помню какой - кажется 200 к+ грн. Оборот считается за полный год накануне выпуска карты. Но критерии меняются каждый год.Можно пойти по пути выпуска "депозитки" - в этом случае ваших вкладов достаточно для выпуска голда на 3 года за 600 грн. Но если у вас вклады только в USD то вам и карту выпустят в этой валюте. Для гривневой - надо будет еще что-то положить в нац. валюте минимум на полгода. Голда это 3% кэшбека на основные категории трат в пределах расходов до 18 к грн. в месяц. Для выпуска Платины надо "доносить" на вклады по полу-ляма в эквиваленте (при этом подкрепив их бумагами об их источнике происхождения)