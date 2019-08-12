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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 17:17
KVV написав:Flamingo, дякую за інфу.
Ще раз впевнився що Сіма зі своїм одним єдиним терміналом в місті не для мене, нажаль тільки депо, а кешбек грошима я накошу в Тасі і Ідеї
Можно и безналом пополнить депозитную карту с комиссии 0.5%. Кэшбек перекрывает.
На крайний случай.
Сам несколько раз пользовался на отдыхе.
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lel
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Додано: Суб 10 сер, 2019 20:12
lel написав:
Можно и безналом пополнить депозитную карту с комиссии 0.5%. Кэшбек перекрывает.
На крайний случай.
Сам несколько раз пользовался на отдыхе.
Знаю, але це ж не наш метод))
І хіба буде 0,5%, а не 1%?
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KVV
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:11
KVV
фокус 0.5% проходит при достижении двух условий:
- у Вас есть ещё приватная карта (любая)
- и есть банкомат симы в пешей доступности (см пункт 5.1.3 тарифов)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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uaprofi
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:27
uaprofi написав:KVV
фокус 0.5% проходит при достижении двух условий:
- у Вас есть ещё приватная карта (любая)
- и есть банкомат симы в пешей доступности (см пункт 5.1.3 тарифов)
Цей фокус можна провертати коли є кошти на приватній карті. А коли немає? Знову повертаємось до єдиного терміналу в місті до якого 35 хв їзди
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KVV
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Додано: Вів 13 сер, 2019 00:03
Народ, подскажите кто в теме: какой процент начисляют на эксим-бонус, при покупках товаров с сайта алиэкспресс? Нормальный мсс или кастрированный?
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EKO
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Додано: Вів 13 сер, 2019 00:10
KVV написав:
Цей фокус можна провертати коли є кошти на приватній карті. А коли немає? Знову повертаємось до єдиного терміналу в місті до якого 35 хв їзди
ну да метод работает так сказать только по будням. СЭП на приватную карту и где-то через час можно подходить к банкомату.
З.Ы.
кстати закинутое на приватную карту как п2п не перевести на другую карту пока сумма не пройдёт по счёту
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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uaprofi
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