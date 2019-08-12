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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 796797798799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:17

Re: Укрексiмбанк

KVV написав:Flamingo, дякую за інфу.

Ще раз впевнився що Сіма зі своїм одним єдиним терміналом в місті не для мене, нажаль тільки депо, а кешбек грошима я накошу в Тасі і Ідеї
Можно и безналом пополнить депозитную карту с комиссии 0.5%. Кэшбек перекрывает.
На крайний случай.
Сам несколько раз пользовался на отдыхе.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:12

  lel написав:Можно и безналом пополнить депозитную карту с комиссии 0.5%. Кэшбек перекрывает.
На крайний случай.
Сам несколько раз пользовался на отдыхе.

Знаю, але це ж не наш метод))
І хіба буде 0,5%, а не 1%?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:11

KVV
фокус 0.5% проходит при достижении двух условий:
- у Вас есть ещё приватная карта (любая)
- и есть банкомат симы в пешей доступности (см пункт 5.1.3 тарифов)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:27

  uaprofi написав:KVV
фокус 0.5% проходит при достижении двух условий:
- у Вас есть ещё приватная карта (любая)
- и есть банкомат симы в пешей доступности (см пункт 5.1.3 тарифов)

Цей фокус можна провертати коли є кошти на приватній карті. А коли немає? Знову повертаємось до єдиного терміналу в місті до якого 35 хв їзди :(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 00:03

Народ, подскажите кто в теме: какой процент начисляют на эксим-бонус, при покупках товаров с сайта алиэкспресс? Нормальный мсс или кастрированный?
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 00:10

  KVV написав:Цей фокус можна провертати коли є кошти на приватній карті. А коли немає? Знову повертаємось до єдиного терміналу в місті до якого 35 хв їзди :(


ну да метод работает так сказать только по будням. СЭП на приватную карту и где-то через час можно подходить к банкомату.
З.Ы.
кстати закинутое на приватную карту как п2п не перевести на другую карту пока сумма не пройдёт по счёту
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 06:39

  EKO написав:Народ, подскажите кто в теме: какой процент начисляют на эксим-бонус, при покупках товаров с сайта алиэкспресс? Нормальный мсс или кастрированный?


Пока все покупки шли с нормальным МСС - начисление бонусов "правильное". Последняя покупка была 01 августа...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:27

  uaprofi написав:ну да метод работает так сказать только по будням. СЭП на приватную карту и где-то через час можно подходить к банкомату.
З.Ы.
кстати закинутое на приватную карту как п2п не перевести на другую карту пока сумма не пройдёт по счёту

Нагадайте СЕП на приватку, який коміс?
KVV
 
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