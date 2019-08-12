Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок Плата не стягується
А сколько возьмет отправитель из условия задачи угадать нельзя.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:14
Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок Плата не стягується
А сколько возьмет отправитель из условия задачи угадать нельзя.
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