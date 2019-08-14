Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок Плата не стягується
А сколько возьмет отправитель из условия задачи угадать нельзя.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:14
Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок Плата не стягується
А сколько возьмет отправитель из условия задачи угадать нельзя.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:08
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:17
Re: Укрексiмбанк
Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован-
кому то такое приходило ?
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:26
Недавно переоформлял карту, так вспомнили про эту Анкету, типа каждые 3г обновлять нуна.
Но анкета у них самая смешная, шо я видел в банках: градация ур-ней з/п с макс. знач -- более 10К, депо макс -- 100К. Я вот не понимаю, как с такой Анкетой они ещё требуют доки для размещения от 200К. У них выходит, шо анлим начинается от 100К, а это з/п 10К... Шо еще отой СБ/Рискам нуна? Пофигисты, ёпт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:35
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