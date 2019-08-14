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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 797798799800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:14

  KVV написав:
  uaprofi написав:ну да метод работает так сказать только по будням. СЭП на приватную карту и где-то через час можно подходить к банкомату.
З.Ы.
кстати закинутое на приватную карту как п2п не перевести на другую карту пока сумма не пройдёт по счёту

Нагадайте СЕП на приватку, який коміс?

Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок Плата не стягується
А сколько возьмет отправитель из условия задачи угадать нельзя.
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Депо Зручний в $ тільки для власників зп карток в $...сумно
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:08

  KVV написав:Депо Зручний в $ тільки для власників зп карток в $...сумно


він же для банку "Зручний", а не для
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:17

Re: Укрексiмбанк

Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован-
кому то такое приходило ?
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:26

  Vladibor написав:Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован-
кому то такое приходило ?

Недавно переоформлял карту, так вспомнили про эту Анкету, типа каждые 3г обновлять нуна.
Но анкета у них самая смешная, шо я видел в банках: градация ур-ней з/п с макс. знач -- более 10К, депо макс -- 100К. Я вот не понимаю, как с такой Анкетой они ещё требуют доки для размещения от 200К. У них выходит, шо анлим начинается от 100К, а это з/п 10К... Шо еще отой СБ/Рискам нуна? Пофигисты, ёпт :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:35

  Vladibor написав:Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован-
кому то такое приходило ?


переоформляв депозит на минулому тижні - людини чотири приходило на ідентифікацію, все, судячи з розмов - зарплатні
Basilio2020
 
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