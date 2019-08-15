|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:14
KVV написав: uaprofi написав:
ну да метод работает так сказать только по будням. СЭП на приватную карту и где-то через час можно подходить к банкомату.
З.Ы.
кстати закинутое на приватную карту как п2п не перевести на другую карту пока сумма не пройдёт по счёту
Нагадайте СЕП на приватку, який коміс?
Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок Плата не стягується
А сколько возьмет отправитель из условия задачи угадать нельзя.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2095
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:02
Депо Зручний в $ тільки для власників зп карток в $...сумно
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 152
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:08
KVV написав:
Депо Зручний в $ тільки для власників зп карток в $...сумно
він же для банку "Зручний", а не для
-
Basilio2020
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 15.02.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:17
Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован-
кому то такое приходило ?
-
Vladibor
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 02.06.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:26
Vladibor написав:
Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован-
кому то такое приходило ?
Недавно переоформлял карту, так вспомнили про эту Анкету, типа каждые 3г обновлять нуна.
Но анкета у них самая смешная, шо я видел в банках: градация ур-ней з/п с макс. знач -- более 10К, депо макс -- 100К. Я вот не понимаю, как с такой Анкетой они ещё требуют доки для размещения от 200К. У них выходит, шо анлим начинается от 100К, а это з/п 10К... Шо еще отой СБ/Рискам нуна? Пофигисты, ёпт
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28917
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2312 раз.
- Подякували: 3345 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:35
Vladibor написав:
Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован-
кому то такое приходило ?
переоформляв депозит на минулому тижні - людини чотири приходило на ідентифікацію, все, судячи з розмов - зарплатні
-
Basilio2020
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 15.02.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:01
Бонусы: Начислили новые по 06.08.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2210
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2019 18:01
Бонусы: Начислили новые по 06.08.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2210
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 сер, 2019 03:01
Бонусы: Начислили новые по 07.08.2019 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2210
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|