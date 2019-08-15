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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:49
clientage написав: Vladibor написав:
Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован-
кому то такое приходило ?
Недавно переоформлял карту, так вспомнили про эту Анкету, типа каждые 3г обновлять нуна.
Но анкета у них самая смешная, шо я видел в банках: градация ур-ней з/п с макс. знач -- более 10К, депо макс -- 100К. Я вот не понимаю, как с такой Анкетой они ещё требуют доки для размещения от 200К. У них выходит, шо анлим начинается от 100К, а это з/п 10К... Шо еще отой СБ/Рискам нуна? Пофигисты, ёпт
Какие доки им подходят для заноса депо?
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