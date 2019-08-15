Vladibor написав:Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован- кому то такое приходило ?
Недавно переоформлял карту, так вспомнили про эту Анкету, типа каждые 3г обновлять нуна. Но анкета у них самая смешная, шо я видел в банках: градация ур-ней з/п с макс. знач -- более 10К, депо макс -- 100К. Я вот не понимаю, как с такой Анкетой они ещё требуют доки для размещения от 200К. У них выходит, шо анлим начинается от 100К, а это з/п 10К... Шо еще отой СБ/Рискам нуна? Пофигисты, ёпт
Vladibor написав:Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован- кому то такое приходило ?
Недавно переоформлял карту, так вспомнили про эту Анкету, типа каждые 3г обновлять нуна. Но анкета у них самая смешная, шо я видел в банках: градация ур-ней з/п с макс. знач -- более 10К, депо макс -- 100К. Я вот не понимаю, как с такой Анкетой они ещё требуют доки для размещения от 200К. У них выходит, шо анлим начинается от 100К, а это з/п 10К... Шо еще отой СБ/Рискам нуна? Пофигисты, ёпт
Какие доки им подходят для заноса депо?
Подошло Свідоцтво о праве на наследство(2х годичной давности) и писулька от наследника, шо я его родственик и он мне разрешает пользоваться этими деньгами на свій розсуд
Выписки из другого банка (который уже все отмонил в хвост и в гриву) эксимбанкерам подходят?
Нужны доки, подтверждающие первичное происхождение средств у клиента Из выписок мона разве шо почерпнуть сумму выплаченых %% по вкладам, приход з/п и т.п. Подойдет платежка на выплату от ФГВФЛ 3х летней давности