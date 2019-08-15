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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 799800801802>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:49

  clientage написав:
  Vladibor написав:Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован-
кому то такое приходило ?

Недавно переоформлял карту, так вспомнили про эту Анкету, типа каждые 3г обновлять нуна.
Но анкета у них самая смешная, шо я видел в банках: градация ур-ней з/п с макс. знач -- более 10К, депо макс -- 100К. Я вот не понимаю, как с такой Анкетой они ещё требуют доки для размещения от 200К. У них выходит, шо анлим начинается от 100К, а это з/п 10К... Шо еще отой СБ/Рискам нуна? Пофигисты, ёпт :mrgreen: :mrgreen:


Какие доки им подходят для заноса депо?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:08

  Scholar написав:
  clientage написав:
  Vladibor написав:Пришло смс просьбой посетить банк для идентификации,иначе счёт будет заблокирован-
кому то такое приходило ?

Недавно переоформлял карту, так вспомнили про эту Анкету, типа каждые 3г обновлять нуна.
Но анкета у них самая смешная, шо я видел в банках: градация ур-ней з/п с макс. знач -- более 10К, депо макс -- 100К. Я вот не понимаю, как с такой Анкетой они ещё требуют доки для размещения от 200К. У них выходит, шо анлим начинается от 100К, а это з/п 10К... Шо еще отой СБ/Рискам нуна? Пофигисты, ёпт :mrgreen: :mrgreen:


Какие доки им подходят для заноса депо?

Подошло Свідоцтво о праве на наследство(2х годичной давности) и писулька от наследника, шо я его родственик и он мне разрешает пользоваться этими деньгами на свій розсуд :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:31

  clientage написав:
  Scholar написав:Какие доки им подходят для заноса депо?

Подошло Свідоцтво о праве на наследство(2х годичной давности) и писулька от наследника, шо я его родственик и он мне разрешает пользоваться этими деньгами на свій розсуд :)


Это серьезные документы - нужно брать на вооружение! :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:33

Адназначна вышел шикаарный оборот дела, сам не ожидал :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:34

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, а где искать конвертационный курс по картам в этом банке? Весь сайт уже излазил, нашёл только курс в отделениях
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:36

clientage

Выписки из другого банка (который уже все отмонил в хвост и в гриву) эксимбанкерам подходят?
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:41

  Scholar написав:clientage

Выписки из другого банка (который уже все отмонил в хвост и в гриву) эксимбанкерам подходят?

Нужны доки, подтверждающие первичное происхождение средств у клиента
Из выписок мона разве шо почерпнуть сумму выплаченых %% по вкладам, приход з/п и т.п.
Подойдет платежка на выплату от ФГВФЛ 3х летней давности
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:51

  Stringer написав:Коллеги, а где искать конвертационный курс по картам в этом банке? Весь сайт уже излазил, нашёл только курс в отделениях

должен быть
тут, но его тут нет :(
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:01

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Коллеги, а где искать конвертационный курс по картам в этом банке? Весь сайт уже излазил, нашёл только курс в отделениях

должен быть
тут, но его тут нет :(

:cry: а сильно курс карт отличается от отделений, не знаете?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:40

Re: Укрексiмбанк

Забавная история с картами этого банка, букингом и испанскими отелями.
Отправляю родителей жены в средиземноморский круиз. Отправка из Барселоны. Им нужно день перекантоваться до и после самолета. Бронирую на букинге отель, по памяти помню, что если отели в зоне евро, то и списание будет в евро. Подставляю евровую карту эксима, вместо 162 списали 195 евро. Я конечно подъел ухи с потерей в 20%. В выписке конечно фиг, что разберёшь, кроме названия отеля и комиссии, на горячке студенты лепят горбатого. Ну ладно, надо ж второй отель заказывать. Беру долларовую карту, кладу ровно столько сколько надо и ни центом больше. Хренась, опять заоблачная сумма с комиссией. Денег не хватает. Отказ ясно дело. Лезу в выписку, и опа, обнаруживаю такую же хрень как и в первом платеже в виде ESP, на которую в первый раз не обратил внимание. Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет.
Нормальный развод?
Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.
Видел я разное, но такое...
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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