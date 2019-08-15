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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 799800801802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:00

  Stringer написав:Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет.


ИМХО валюта такая есть, как и литы и латы ;)
З.Ы.
но на счёт гребанный - полностью Вас поддерживаю
но мне почему кажется что на той стороне в цепочке - ещё один гребанный, какая нибудь баня на каких нибудь остравах
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:07

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.
Видел я разное, но такое...

Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга
Flamingo
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  #<1 ... 799800801802
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