ИМХО валюта такая есть, как и литы и латы
З.Ы.
но на счёт гребанный - полностью Вас поддерживаю
но мне почему кажется что на той стороне в цепочке - ещё один гребанный, какая нибудь баня на каких нибудь остравах
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:00
ИМХО валюта такая есть, как и литы и латы
З.Ы.
но на счёт гребанный - полностью Вас поддерживаю
но мне почему кажется что на той стороне в цепочке - ещё один гребанный, какая нибудь баня на каких нибудь остравах
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:07
Re: Укрексiмбанк
Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга
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