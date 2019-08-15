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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 800801802803> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 302 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 302 Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:00 Stringer написав: Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет. Оказывается этотбукинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете,



ИМХО валюта такая есть, как и литы и латы

З.Ы.

но на счёт гребанный - полностью Вас поддерживаю

но мне почему кажется что на той стороне в цепочке - ещё один гребанный, какая нибудь баня на каких нибудь остравах ИМХО валюта такая есть, как и литы и латыЗ.Ы.но на счёт- полностью Вас поддерживаюно мне почему кажется что на той стороне в цепочке - ещё один, какая нибудь баня на каких нибудь остравах ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2902 З нами з: 21.04.11 Подякував: 458 раз. Подякували: 292 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:07 Re: Укрексiмбанк Stringer написав: Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.

Видел я разное, но такое... Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.Видел я разное, но такое...

Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга Flamingo

Повідомлень: 2671 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:14 Flamingo написав: Stringer написав: Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.

Видел я разное, но такое... Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.Видел я разное, но такое...

Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга

Я обрыдался уже от потери 33 евро.... курса обмена песеты нет ни в мастере ни в визе... самки собак.

Вот я даже представить не могу, где и по какому курсу эксим купил эти песеты Я обрыдался уже от потери 33 евро.... курса обмена песеты нет ни в мастере ни в визе... самки собак.Вот я даже представить не могу, где и по какому курсу эксим купил эти песеты F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9700 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:46 Stringer написав: Flamingo написав: Stringer написав: Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.

Видел я разное, но такое... Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.Видел я разное, но такое...

Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга

Я обрыдался уже от потери 33 евро.... курса обмена песеты нет ни в мастере ни в визе... самки собак.

Вот я даже представить не могу, где и по какому курсу эксим купил эти песеты Я обрыдался уже от потери 33 евро.... курса обмена песеты нет ни в мастере ни в визе... самки собак.Вот я даже представить не могу, где и по какому курсу эксим купил эти песеты

А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт Flamingo

Повідомлень: 2671 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:23 Flamingo написав: А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт

та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...

просто нет нематерных слов та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...просто нет нематерных слов F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9700 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:41 Stringer написав: Flamingo написав: А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт

та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...

просто нет нематерных слов та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...просто нет нематерных слов

Сочувствую. Обидно конечно на пустом месте дарить... А что кстати за отель? И букинг писал что либо перед оплатой типа "мы не при делах - платёж спишет отель в местной валюте, цена в евро указана ориентировочно"? Сочувствую. Обидно конечно на пустом месте дарить... А что кстати за отель? И букинг писал что либо перед оплатой типа "мы не при делах - платёж спишет отель в местной валюте, цена в евро указана ориентировочно"? Flamingo

Повідомлень: 2671 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:42 Flamingo написав: Stringer написав: та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...

просто нет нематерных слов та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...просто нет нематерных слов

Сочувствую. Обидно конечно на пустом месте дарить... А что кстати за отель? И букинг писал что либо перед оплатой типа "мы не при делах - платёж спишет отель в местной валюте, цена в евро указана ориентировочно"? Сочувствую. Обидно конечно на пустом месте дарить... А что кстати за отель? И букинг писал что либо перед оплатой типа "мы не при делах - платёж спишет отель в местной валюте, цена в евро указана ориентировочно"?

Букинг всегда это указывает, что типа платёж списывается банком отеля, ну бывало отель принадлежащий глобальной сети, расположенный в зоне евро, списывает в долларах, но чтобы в валюте 20 летней давности... они бы ещё в эскудо списали, или в денариях ... черти каталонские

Hotel Jaume и Hostal Baler Букинг всегда это указывает, что типа платёж списывается банком отеля, ну бывало отель принадлежащий глобальной сети, расположенный в зоне евро, списывает в долларах, но чтобы в валюте 20 летней давности... они бы ещё в эскудо списали, или в денариях ... черти каталонскиеHotel Jaume и Hostal Baler F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9700 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:38 Stringer

Ну я попробовал букнуть первый ваш отель с оплатой в долларе - выдало такой текст: "Это приблизительная цена, рассчитанная в US$. Вы будете платить в €. В день оплаты курс валюты может быть другим."

Вы не пытались написать в поддержку букинга? Пусть проверят в какой валюте они инициировали платеж. Допускаю, что все таки в Евро, а то что с вами произошло исключительно глюк Симы. У Симы какая-то тупая система определения валюты платежа - у меня была ситуация при покупке авиабилетов - поддержка фирмы клянется божится что платеж был в гривне (хоть и инициирован материнской структурой через терминал в Финляндии), а Сима берет 1% за конверт - указывая что да валюта была гривна, но в Финляндии гривны быть не могла. В общем сняли 1% конвертации при платеже в гривне гривневой картой. Так и по вам система определила что терминал испанский, подтянулся какой-то "старый справочник валют" где за Испанией числятся еще песеты и включили "дурака" - мы мол не при чем. В общем я бы на вашем месяце уточнил у букинга реальную валюту платежа. Flamingo

Повідомлень: 2671 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:19 Видимо, где то там таки испанские поросята) guntherhouse777 Повідомлень: 4033 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:19 Flamingo написав: Stringer

Ну я попробовал букнуть первый ваш отель с оплатой в долларе - выдало такой текст: "Это приблизительная цена, рассчитанная в US$. Вы будете платить в €. В день оплаты курс валюты может быть другим."

Вы не пытались написать в поддержку букинга? Пусть проверят в какой валюте они инициировали платеж. Допускаю, что все таки в Евро, а то что с вами произошло исключительно глюк Симы. У Симы какая-то тупая система определения валюты платежа - у меня была ситуация при покупке авиабилетов - поддержка фирмы клянется божится что платеж был в гривне (хоть и инициирован материнской структурой через терминал в Финляндии), а Сима берет 1% за конверт - указывая что да валюта была гривна, но в Финляндии гривны быть не могла. В общем сняли 1% конвертации при платеже в гривне гривневой картой. Так и по вам система определила что терминал испанский, подтянулся какой-то "старый справочник валют" где за Испанией числятся еще песеты и включили "дурака" - мы мол не при чем. В общем я бы на вашем месяце уточнил у букинга реальную валюту платежа. Ну я попробовал букнуть первый ваш отель с оплатой в долларе - выдало такой текст: "Это приблизительная цена, рассчитанная в US$.В день оплаты курс валюты может быть другим."Вы не пытались написать в поддержку букинга? Пусть проверят в какой валюте они инициировали платеж. Допускаю, что все таки в Евро, а то что с вами произошло исключительно глюк Симы. У Симы какая-то тупая система определения валюты платежа - у меня была ситуация при покупке авиабилетов - поддержка фирмы клянется божится что платеж был в гривне (хоть и инициирован материнской структурой через терминал в Финляндии), а Сима берет 1% за конверт - указывая что да валюта была гривна, но в Финляндии гривны быть не могла. В общем сняли 1% конвертации при платеже в гривне гривневой картой. Так и по вам система определила что терминал испанский, подтянулся какой-то "старый справочник валют" где за Испанией числятся еще песеты и включили "дурака" - мы мол не при чем. В общем я бы на вашем месяце уточнил у букинга реальную валюту платежа.

Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162 Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162 F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9700 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 800801802803> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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