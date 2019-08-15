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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 800801802803>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:00

  Stringer написав:Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет.


ИМХО валюта такая есть, как и литы и латы ;)
З.Ы.
но на счёт гребанный - полностью Вас поддерживаю
но мне почему кажется что на той стороне в цепочке - ещё один гребанный, какая нибудь баня на каких нибудь остравах
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:07

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.
Видел я разное, но такое...

Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:14

  Flamingo написав:
  Stringer написав:Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.
Видел я разное, но такое...

Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга

Я обрыдался уже от потери 33 евро.... курса обмена песеты нет ни в мастере ни в визе... самки собак.
Вот я даже представить не могу, где и по какому курсу эксим купил эти песеты
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:46

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Stringer написав:Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.
Видел я разное, но такое...

Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга

Я обрыдался уже от потери 33 евро.... курса обмена песеты нет ни в мастере ни в визе... самки собак.
Вот я даже представить не могу, где и по какому курсу эксим купил эти песеты

А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:23

  Flamingo написав:А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт

та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...
просто нет нематерных слов
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:41

  Stringer написав:
  Flamingo написав:А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт

та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...
просто нет нематерных слов

Сочувствую. Обидно конечно на пустом месте дарить... А что кстати за отель? И букинг писал что либо перед оплатой типа "мы не при делах - платёж спишет отель в местной валюте, цена в евро указана ориентировочно"?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:42

  Flamingo написав:
  Stringer написав:та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...
просто нет нематерных слов

Сочувствую. Обидно конечно на пустом месте дарить... А что кстати за отель? И букинг писал что либо перед оплатой типа "мы не при делах - платёж спишет отель в местной валюте, цена в евро указана ориентировочно"?

Букинг всегда это указывает, что типа платёж списывается банком отеля, ну бывало отель принадлежащий глобальной сети, расположенный в зоне евро, списывает в долларах, но чтобы в валюте 20 летней давности... они бы ещё в эскудо списали, или в денариях ... черти каталонские
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:38

Stringer
Ну я попробовал букнуть первый ваш отель с оплатой в долларе - выдало такой текст: "Это приблизительная цена, рассчитанная в US$. Вы будете платить в €. В день оплаты курс валюты может быть другим."
Вы не пытались написать в поддержку букинга? Пусть проверят в какой валюте они инициировали платеж. Допускаю, что все таки в Евро, а то что с вами произошло исключительно глюк Симы. У Симы какая-то тупая система определения валюты платежа - у меня была ситуация при покупке авиабилетов - поддержка фирмы клянется божится что платеж был в гривне (хоть и инициирован материнской структурой через терминал в Финляндии), а Сима берет 1% за конверт - указывая что да валюта была гривна, но в Финляндии гривны быть не могла. В общем сняли 1% конвертации при платеже в гривне гривневой картой. Так и по вам система определила что терминал испанский, подтянулся какой-то "старый справочник валют" где за Испанией числятся еще песеты и включили "дурака" - мы мол не при чем. В общем я бы на вашем месяце уточнил у букинга реальную валюту платежа.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:19

Видимо, где то там таки испанские поросята)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:19

  Flamingo написав:Stringer
Ну я попробовал букнуть первый ваш отель с оплатой в долларе - выдало такой текст: "Это приблизительная цена, рассчитанная в US$. Вы будете платить в €. В день оплаты курс валюты может быть другим."
Вы не пытались написать в поддержку букинга? Пусть проверят в какой валюте они инициировали платеж. Допускаю, что все таки в Евро, а то что с вами произошло исключительно глюк Симы. У Симы какая-то тупая система определения валюты платежа - у меня была ситуация при покупке авиабилетов - поддержка фирмы клянется божится что платеж был в гривне (хоть и инициирован материнской структурой через терминал в Финляндии), а Сима берет 1% за конверт - указывая что да валюта была гривна, но в Финляндии гривны быть не могла. В общем сняли 1% конвертации при платеже в гривне гривневой картой. Так и по вам система определила что терминал испанский, подтянулся какой-то "старый справочник валют" где за Испанией числятся еще песеты и включили "дурака" - мы мол не при чем. В общем я бы на вашем месяце уточнил у букинга реальную валюту платежа.

Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162
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