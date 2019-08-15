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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:00
Stringer написав:
Оказывается этот гребанный
букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет
.
ИМХО валюта такая есть, как и литы и латы
З.Ы.
но на счёт гребанный
- полностью Вас поддерживаю
но мне почему кажется что на той стороне в цепочке - ещё один гребанный
, какая нибудь баня на каких нибудь остравах
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:07
Stringer написав:
Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.
Видел я разное, но такое...
Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга
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Flamingo
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:14
Flamingo написав: Stringer написав:
Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.
Видел я разное, но такое...
Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга
Я обрыдался уже от потери 33 евро.... курса обмена песеты нет ни в мастере ни в визе... самки собак.
Вот я даже представить не могу, где и по какому курсу эксим купил эти песеты
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Stringer
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:46
Stringer написав: Flamingo написав: Stringer написав:
Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.
Видел я разное, но такое...
Вы будете смеяться, но насколько мне известно безналичные расчеты в песетах все еще проводятся. И котировки устанавливаются каждый день (когда работают биржи), в том числе по парам ESP-USD и ESP-EUR. Так что это реальная подляна со стороны Букинга
Я обрыдался уже от потери 33 евро.... курса обмена песеты нет ни в мастере ни в визе... самки собак.
Вот я даже представить не могу, где и по какому курсу эксим купил эти песеты
А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт
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Flamingo
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:23
Flamingo написав:
А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт
та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...
просто нет нематерных слов
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Stringer
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:41
Stringer написав: Flamingo написав:
А Сима ничего и не покупала. Покупали таки МС и Виза. Транзакция то шла через них и они тупо списали со страхового депо Симы сумму в USD (которую высчитали каким-то образом сами), но сопроводив сие деяние заметкой что дескать владелец карты оплачивал ESP - вот на основании этого Сима и совершила свои "списания" накрутив на это дело еще дополнительный 1% за конверт
та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...
просто нет нематерных слов
Сочувствую. Обидно конечно на пустом месте дарить... А что кстати за отель? И букинг писал что либо перед оплатой типа "мы не при делах - платёж спишет отель в местной валюте, цена в евро указана ориентировочно"?
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Flamingo
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:42
Flamingo написав: Stringer написав:
та это все конечно понятно, просто ж говорю, у визы даже курса песо нет...
просто нет нематерных слов
Сочувствую. Обидно конечно на пустом месте дарить... А что кстати за отель? И букинг писал что либо перед оплатой типа "мы не при делах - платёж спишет отель в местной валюте, цена в евро указана ориентировочно"?
Букинг всегда это указывает, что типа платёж списывается банком отеля, ну бывало отель принадлежащий глобальной сети, расположенный в зоне евро, списывает в долларах, но чтобы в валюте 20 летней давности... они бы ещё в эскудо списали, или в денариях ... черти каталонские
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Stringer
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:38
Stringer
Ну я попробовал букнуть первый ваш отель с оплатой в долларе - выдало такой текст: "Это приблизительная цена, рассчитанная в US$. Вы будете платить в €. В день оплаты курс валюты может быть другим."
Вы не пытались написать в поддержку букинга? Пусть проверят в какой валюте они инициировали платеж. Допускаю, что все таки в Евро, а то что с вами произошло исключительно глюк Симы. У Симы какая-то тупая система определения валюты платежа - у меня была ситуация при покупке авиабилетов - поддержка фирмы клянется божится что платеж был в гривне (хоть и инициирован материнской структурой через терминал в Финляндии), а Сима берет 1% за конверт - указывая что да валюта была гривна, но в Финляндии гривны быть не могла. В общем сняли 1% конвертации при платеже в гривне гривневой картой. Так и по вам система определила что терминал испанский, подтянулся какой-то "старый справочник валют" где за Испанией числятся еще песеты и включили "дурака" - мы мол не при чем. В общем я бы на вашем месяце уточнил у букинга реальную валюту платежа.
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Flamingo
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:19
Видимо, где то там таки испанские поросята)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:19
Flamingo написав:Stringer
Ну я попробовал букнуть первый ваш отель с оплатой в долларе - выдало такой текст: "Это приблизительная цена, рассчитанная в US$. Вы будете платить в €.
В день оплаты курс валюты может быть другим."
Вы не пытались написать в поддержку букинга? Пусть проверят в какой валюте они инициировали платеж. Допускаю, что все таки в Евро, а то что с вами произошло исключительно глюк Симы. У Симы какая-то тупая система определения валюты платежа - у меня была ситуация при покупке авиабилетов - поддержка фирмы клянется божится что платеж был в гривне (хоть и инициирован материнской структурой через терминал в Финляндии), а Сима берет 1% за конверт - указывая что да валюта была гривна, но в Финляндии гривны быть не могла. В общем сняли 1% конвертации при платеже в гривне гривневой картой. Так и по вам система определила что терминал испанский, подтянулся какой-то "старый справочник валют" где за Испанией числятся еще песеты и включили "дурака" - мы мол не при чем. В общем я бы на вашем месяце уточнил у букинга реальную валюту платежа.
Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162
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Stringer
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