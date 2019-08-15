Stringer написав:Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162
Ну имхо - тогда тут баг букинга, потому как когда я поменял валюту оплаты с бакса на евро - надпись
- пропала полностью. То есть букинг обманул Вас - каких либо оговорок, что валюта будет иной чем EUR - не было. Пусть принимают на себя подобные вещи. Мне в свое время Агода в похожей ситуации 15 баксов компенсировали (отель списал не в той валюте, которая оговаривалась при бронировании). Правда Агода в этом смысле ИМХО попорядочнее будет...