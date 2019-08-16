Stringer написав:Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162
Ну имхо - тогда тут баг букинга, потому как когда я поменял валюту оплаты с бакса на евро - надпись
Flamingo написав:"Это приблизительная цена, рассчитанная в US$. Вы будете платить в €. В день оплаты курс валюты может быть другим."
- пропала полностью. То есть букинг обманул Вас - каких либо оговорок, что валюта будет иной чем EUR - не было. Пусть принимают на себя подобные вещи. Мне в свое время Агода в похожей ситуации 15 баксов компенсировали (отель списал не в той валюте, которая оговаривалась при бронировании). Правда Агода в этом смысле ИМХО попорядочнее будет...
Stringer написав:Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162
бронь с бесплатной отменой? сумма ещё в блоке? интересно что будет при отмене покупки в столь экзотической валюте?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Stringer написав:Забавная история с картами этого банка, букингом и испанскими отелями. Отправляю родителей жены в средиземноморский круиз. Отправка из Барселоны. Им нужно день перекантоваться до и после самолета. Бронирую на букинге отель, по памяти помню, что если отели в зоне евро, то и списание будет в евро. Подставляю евровую карту эксима, вместо 162 списали 195 евро. Я конечно подъел ухи с потерей в 20%. В выписке конечно фиг, что разберёшь, кроме названия отеля и комиссии, на горячке студенты лепят горбатого. Ну ладно, надо ж второй отель заказывать. Беру долларовую карту, кладу ровно столько сколько надо и ни центом больше. Хренась, опять заоблачная сумма с комиссией. Денег не хватает. Отказ ясно дело. Лезу в выписку, и опа, обнаруживаю такую же хрень как и в первом платеже в виде ESP, на которую в первый раз не обратил внимание. Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет. Нормальный развод? Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты. Видел я разное, но такое...
А можете строчку из выписки запостить сюда. Я недавно платил в Болгарии, так сима вообще не знает ничего о болгарских левах, и в выписке вообще не показывает в какой валюте было оплачено, честно говоря слабо представляю как можно выставить списание в валюте которая уже 20 лет не ходит.
Вы уверены что ESP в выписке это код валюты, а не код страны?