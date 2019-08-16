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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 800801802803 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 302 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 302 Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:41 Re: Укрексiмбанк Stringer написав: Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162 Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162

Ну имхо - тогда тут баг букинга, потому как когда я поменял валюту оплаты с бакса на евро - надпись Flamingo написав: "Это приблизительная цена, рассчитанная в US$. Вы будете платить в €. В день оплаты курс валюты может быть другим." "Это приблизительная цена, рассчитанная в US$. Вы будете платить в €. В день оплаты курс валюты может быть другим." - пропала полностью. То есть букинг обманул Вас - каких либо оговорок, что валюта будет иной чем EUR - не было. Пусть принимают на себя подобные вещи. Мне в свое время Агода в похожей ситуации 15 баксов компенсировали (отель списал не в той валюте, которая оговаривалась при бронировании). Правда Агода в этом смысле ИМХО попорядочнее будет... Ну имхо - тогда тут баг букинга, потому как когда я поменял валюту оплаты с бакса на евро - надпись- пропала полностью. То есть букинг обманул Вас - каких либо оговорок, что валюта будет иной чем EUR - не было. Пусть принимают на себя подобные вещи. Мне в свое время Агода в похожей ситуации 15 баксов компенсировали (отель списал не в той валюте, которая оговаривалась при бронировании). Правда Агода в этом смысле ИМХО попорядочнее будет... Flamingo

Повідомлень: 2674 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:38 Stringer написав: Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162 Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162



бронь с бесплатной отменой?

сумма ещё в блоке?

интересно что будет при отмене покупки в столь экзотической валюте? бронь с бесплатной отменой?сумма ещё в блоке?интересно что будет при отмене покупки в столь экзотической валюте? ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2916 З нами з: 21.04.11 Подякував: 459 раз. Подякували: 292 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:07 Stringer написав: Забавная история с картами этого банка, букингом и испанскими отелями.

Отправляю родителей жены в средиземноморский круиз. Отправка из Барселоны. Им нужно день перекантоваться до и после самолета. Бронирую на букинге отель, по памяти помню, что если отели в зоне евро, то и списание будет в евро. Подставляю евровую карту эксима, вместо 162 списали 195 евро. Я конечно подъел ухи с потерей в 20%. В выписке конечно фиг, что разберёшь, кроме названия отеля и комиссии, на горячке студенты лепят горбатого. Ну ладно, надо ж второй отель заказывать. Беру долларовую карту, кладу ровно столько сколько надо и ни центом больше. Хренась, опять заоблачная сумма с комиссией. Денег не хватает. Отказ ясно дело. Лезу в выписку, и опа, обнаруживаю такую же хрень как и в первом платеже в виде ESP, на которую в первый раз не обратил внимание. Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет.

Нормальный развод?

Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.

Видел я разное, но такое... Забавная история с картами этого банка, букингом и испанскими отелями.Отправляю родителей жены в средиземноморский круиз. Отправка из Барселоны. Им нужно день перекантоваться до и после самолета. Бронирую на букинге отель, по памяти помню, что если отели в зоне евро, то и списание будет в евро. Подставляю евровую карту эксима, вместо 162 списали 195 евро. Я конечно подъел ухи с потерей в 20%. В выписке конечно фиг, что разберёшь, кроме названия отеля и комиссии, на горячке студенты лепят горбатого. Ну ладно, надо ж второй отель заказывать. Беру долларовую карту, кладу ровно столько сколько надо и ни центом больше. Хренась, опять заоблачная сумма с комиссией. Денег не хватает. Отказ ясно дело. Лезу в выписку, и опа, обнаруживаю такую же хрень как и в первом платеже в виде ESP, на которую в первый раз не обратил внимание. Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет.Нормальный развод?Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.Видел я разное, но такое...



А можете строчку из выписки запостить сюда. Я недавно платил в Болгарии, так сима вообще не знает ничего о болгарских левах, и в выписке вообще не показывает в какой валюте было оплачено, честно говоря слабо представляю как можно выставить списание в валюте которая уже 20 лет не ходит.



Вы уверены что ESP в выписке это код валюты, а не код страны? А можете строчку из выписки запостить сюда. Я недавно платил в Болгарии, так сима вообще не знает ничего о болгарских левах, и в выписке вообще не показывает в какой валюте было оплачено, честно говоря слабо представляю как можно выставить списание в валюте которая уже 20 лет не ходит.Вы уверены что ESP в выписке это код валюты, а не код страны? antey718 Повідомлень: 300 З нами з: 03.08.13 Подякував: 9 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:28 Stringer



может у Вас сумма ещё в блоке?

у меня было пару раз, что накидывали около 30%, но проводилось по счёту всегда по более мене адекватным курсам ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2916 З нами з: 21.04.11 Подякував: 459 раз. Подякували: 292 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 10:13 antey718 написав: Stringer написав: Забавная история с картами этого банка, букингом и испанскими отелями.

Отправляю родителей жены в средиземноморский круиз. Отправка из Барселоны. Им нужно день перекантоваться до и после самолета. Бронирую на букинге отель, по памяти помню, что если отели в зоне евро, то и списание будет в евро. Подставляю евровую карту эксима, вместо 162 списали 195 евро. Я конечно подъел ухи с потерей в 20%. В выписке конечно фиг, что разберёшь, кроме названия отеля и комиссии, на горячке студенты лепят горбатого. Ну ладно, надо ж второй отель заказывать. Беру долларовую карту, кладу ровно столько сколько надо и ни центом больше. Хренась, опять заоблачная сумма с комиссией. Денег не хватает. Отказ ясно дело. Лезу в выписку, и опа, обнаруживаю такую же хрень как и в первом платеже в виде ESP, на которую в первый раз не обратил внимание. Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет.

Нормальный развод?

Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.

Видел я разное, но такое... Забавная история с картами этого банка, букингом и испанскими отелями.Отправляю родителей жены в средиземноморский круиз. Отправка из Барселоны. Им нужно день перекантоваться до и после самолета. Бронирую на букинге отель, по памяти помню, что если отели в зоне евро, то и списание будет в евро. Подставляю евровую карту эксима, вместо 162 списали 195 евро. Я конечно подъел ухи с потерей в 20%. В выписке конечно фиг, что разберёшь, кроме названия отеля и комиссии, на горячке студенты лепят горбатого. Ну ладно, надо ж второй отель заказывать. Беру долларовую карту, кладу ровно столько сколько надо и ни центом больше. Хренась, опять заоблачная сумма с комиссией. Денег не хватает. Отказ ясно дело. Лезу в выписку, и опа, обнаруживаю такую же хрень как и в первом платеже в виде ESP, на которую в первый раз не обратил внимание. Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет.Нормальный развод?Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.Видел я разное, но такое...



А можете строчку из выписки запостить сюда. Я недавно платил в Болгарии, так сима вообще не знает ничего о болгарских левах, и в выписке вообще не показывает в какой валюте было оплачено, честно говоря слабо представляю как можно выставить списание в валюте которая уже 20 лет не ходит.



Вы уверены что ESP в выписке это код валюты, а не код страны? А можете строчку из выписки запостить сюда. Я недавно платил в Болгарии, так сима вообще не знает ничего о болгарских левах, и в выписке вообще не показывает в какой валюте было оплачено, честно говоря слабо представляю как можно выставить списание в валюте которая уже 20 лет не ходит.Вы уверены что ESP в выписке это код валюты, а не код страны?



195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72



Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39



И только сейчас обратил внимание, что по евровой карте платёж в долларах, а по долларовой в евро... блин ну точно походу Сима чудит... фух, ну так хоть не 30 евро потеря

Ну и банчок, да, видимо надо дождаться проводки, может все вообще не так печально 195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39И только сейчас обратил внимание, что по евровой карте платёж в долларах, а по долларовой в евро... блин ну точно походу Сима чудит... фух, ну так хоть не 30 евро потеряНу и банчок, да, видимо надо дождаться проводки, может все вообще не так печально F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9703 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 11:16 Re: Укрексiмбанк Stringer написав: 195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72



Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39 195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39

У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евро

Я так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евроЯ так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28924 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2313 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43 clientage написав: Stringer написав: 195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72



Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39 195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39

У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евро

Я так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евроЯ так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита

Странно я симиной визой платил в Испании и Австрии много раз - в "живых" и интернет терминалах - всегда все было чётко... Странно я симиной визой платил в Испании и Австрии много раз - в "живых" и интернет терминалах - всегда все было чётко... Flamingo

Повідомлень: 2674 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 11:44 clientage написав: Stringer написав: 195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72



Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39 195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39

У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евро

Я так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евроЯ так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита

Вы не поняли, Сима по евровой карте показал расчёт в долларе (1 строчка), а по долларовой карте расчёт через евро(2 строчка).

А вообще - виза все расчёты производит через доллар. и мастер все расчёты производит через доллар, но по желанию банка эмитента может и через евро. Вы не поняли, Сима по евровой карте показал расчёт в долларе (1 строчка), а по долларовой карте расчёт через евро(2 строчка).А вообще - виза все расчёты производит через доллар. и мастер все расчёты производит через доллар, но по желанию банка эмитента может и через евро. F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9703 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 800801802803 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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