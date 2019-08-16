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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 800801802803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:41

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162

Ну имхо - тогда тут баг букинга, потому как когда я поменял валюту оплаты с бакса на евро - надпись
  Flamingo написав:"Это приблизительная цена, рассчитанная в US$. Вы будете платить в €. В день оплаты курс валюты может быть другим."
- пропала полностью. То есть букинг обманул Вас - каких либо оговорок, что валюта будет иной чем EUR - не было. Пусть принимают на себя подобные вещи. Мне в свое время Агода в похожей ситуации 15 баксов компенсировали (отель списал не в той валюте, которая оговаривалась при бронировании). Правда Агода в этом смысле ИМХО попорядочнее будет...
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:38

  Stringer написав:Конечно написал - букинг, как я указал выше, ответил, что деньги списал объект размещения - типа он не при делах. Проблема же была не в 1% конвертации, который составил чуть более полтора евро, а в покупке песеты по неизвестному курсу, который потянул убытков на 30 евро при сумме 162


бронь с бесплатной отменой?
сумма ещё в блоке?
интересно что будет при отмене покупки в столь экзотической валюте?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:07

  Stringer написав:Забавная история с картами этого банка, букингом и испанскими отелями.
Отправляю родителей жены в средиземноморский круиз. Отправка из Барселоны. Им нужно день перекантоваться до и после самолета. Бронирую на букинге отель, по памяти помню, что если отели в зоне евро, то и списание будет в евро. Подставляю евровую карту эксима, вместо 162 списали 195 евро. Я конечно подъел ухи с потерей в 20%. В выписке конечно фиг, что разберёшь, кроме названия отеля и комиссии, на горячке студенты лепят горбатого. Ну ладно, надо ж второй отель заказывать. Беру долларовую карту, кладу ровно столько сколько надо и ни центом больше. Хренась, опять заоблачная сумма с комиссией. Денег не хватает. Отказ ясно дело. Лезу в выписку, и опа, обнаруживаю такую же хрень как и в первом платеже в виде ESP, на которую в первый раз не обратил внимание. Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет.
Нормальный развод?
Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.
Видел я разное, но такое...


А можете строчку из выписки запостить сюда. Я недавно платил в Болгарии, так сима вообще не знает ничего о болгарских левах, и в выписке вообще не показывает в какой валюте было оплачено, честно говоря слабо представляю как можно выставить списание в валюте которая уже 20 лет не ходит.

Вы уверены что ESP в выписке это код валюты, а не код страны?
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:28

Stringer

может у Вас сумма ещё в блоке?
у меня было пару раз, что накидывали около 30%, но проводилось по счёту всегда по более мене адекватным курсам
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 10:13

  antey718 написав:
  Stringer написав:Забавная история с картами этого банка, букингом и испанскими отелями.
Отправляю родителей жены в средиземноморский круиз. Отправка из Барселоны. Им нужно день перекантоваться до и после самолета. Бронирую на букинге отель, по памяти помню, что если отели в зоне евро, то и списание будет в евро. Подставляю евровую карту эксима, вместо 162 списали 195 евро. Я конечно подъел ухи с потерей в 20%. В выписке конечно фиг, что разберёшь, кроме названия отеля и комиссии, на горячке студенты лепят горбатого. Ну ладно, надо ж второй отель заказывать. Беру долларовую карту, кладу ровно столько сколько надо и ни центом больше. Хренась, опять заоблачная сумма с комиссией. Денег не хватает. Отказ ясно дело. Лезу в выписку, и опа, обнаруживаю такую же хрень как и в первом платеже в виде ESP, на которую в первый раз не обратил внимание. Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет.
Нормальный развод?
Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.
Видел я разное, но такое...


А можете строчку из выписки запостить сюда. Я недавно платил в Болгарии, так сима вообще не знает ничего о болгарских левах, и в выписке вообще не показывает в какой валюте было оплачено, честно говоря слабо представляю как можно выставить списание в валюте которая уже 20 лет не ходит.

Вы уверены что ESP в выписке это код валюты, а не код страны?


195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72

Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39

И только сейчас обратил внимание, что по евровой карте платёж в долларах, а по долларовой в евро... блин ну точно походу Сима чудит... фух, ну так хоть не 30 евро потеря
Ну и банчок, да, видимо надо дождаться проводки, может все вообще не так печально
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:16

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72

Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39

У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евро
Я так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43

  clientage написав:
  Stringer написав:195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72

Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39

У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евро
Я так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита :)

Странно я симиной визой платил в Испании и Австрии много раз - в "живых" и интернет терминалах - всегда все было чётко...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:44

  clientage написав:
  Stringer написав:195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72

Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39

У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евро
Я так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита :)

Вы не поняли, Сима по евровой карте показал расчёт в долларе (1 строчка), а по долларовой карте расчёт через евро(2 строчка).
А вообще - виза все расчёты производит через доллар. и мастер все расчёты производит через доллар, но по желанию банка эмитента может и через евро.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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  #<1 ... 800801802803
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