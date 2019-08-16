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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 801802803804 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 302 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 302 Додано: Суб 17 сер, 2019 13:40 antey718 написав: Stringer написав: clientage написав: У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евро

Я так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евроЯ так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита

Вы не поняли, Сима по евровой карте показал расчёт в долларе (1 строчка), а по долларовой карте расчёт через евро(2 строчка).

А вообще - виза все расчёты производит через доллар. и мастер все расчёты производит через доллар, но по желанию банка эмитента может и через евро. Вы не поняли, Сима по евровой карте показал расчёт в долларе (1 строчка), а по долларовой карте расчёт через евро(2 строчка).А вообще - виза все расчёты производит через доллар. и мастер все расчёты производит через доллар, но по желанию банка эмитента может и через евро.





Так здесь все просто, в первом случае отель выставил валюту расчета доллар, это частая практика в отелях, они так "помогают" туристам, в данном случае сима конвертирует доллар в евро через гривну + комиссия + блокирует сумму с запасом, по факту спишет поменьше.



Во втором случае отель по честному выставил сумму в евро, но поскольку карта в этот раз долларовая, то снова имеем конвертацию евро-доллар через гривну + комиссия. Так здесь все просто, в первом случае отель выставил валюту расчета доллар, это частая практика в отелях, они так "помогают" туристам, в данном случае сима конвертирует доллар в евро через гривну + комиссия + блокирует сумму с запасом, по факту спишет поменьше.Во втором случае отель по честному выставил сумму в евро, но поскольку карта в этот раз долларовая, то снова имеем конвертацию евро-доллар через гривну + комиссия.

тоесть вы хотите сказать, что это именно меня эти два отеля в Барселоне решили потроллить - первый выставив счёт в долларах, когда я платил евровой картой, а второй наоборот в евро, когда я попробовал оплатить долларовой? Оригинальная версия тоесть вы хотите сказать, что это именно меня эти два отеля в Барселоне решили потроллить - первый выставив счёт в долларах, когда я платил евровой картой, а второй наоборот в евро, когда я попробовал оплатить долларовой? Оригинальная версия F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9710 З нами з: 23.01.13 Подякував: 276 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 13:47 Stringer написав: antey718 написав: Stringer написав:



Так здесь все просто, в первом случае отель выставил валюту расчета доллар, это частая практика в отелях, они так "помогают" туристам, в данном случае сима конвертирует доллар в евро через гривну + комиссия + блокирует сумму с запасом, по факту спишет поменьше.



Во втором случае отель по честному выставил сумму в евро, но поскольку карта в этот раз долларовая, то снова имеем конвертацию евро-доллар через гривну + комиссия. Так здесь все просто, в первом случае отель выставил валюту расчета доллар, это частая практика в отелях, они так "помогают" туристам, в данном случае сима конвертирует доллар в евро через гривну + комиссия + блокирует сумму с запасом, по факту спишет поменьше.Во втором случае отель по честному выставил сумму в евро, но поскольку карта в этот раз долларовая, то снова имеем конвертацию евро-доллар через гривну + комиссия.

тоесть вы хотите сказать, что это именно меня эти два отеля в Барселоне решили потроллить - первый выставив счёт в долларах, когда я платил евровой картой, а второй наоборот в евро, когда я попробовал оплатить долларовой? Оригинальная версия тоесть вы хотите сказать, что это именно меня эти два отеля в Барселоне решили потроллить - первый выставив счёт в долларах, когда я платил евровой картой, а второй наоборот в евро, когда я попробовал оплатить долларовой? Оригинальная версия



Ну не потроллить, а развести на денежку и только первый отель, второй по честному в евро сумму выставил, отель же понятия не имеет в какой валюте ваша карта. Как-то польский отель пытался списать у меня сумму в гривне при бронировании, вы не первый такой . Ну не потроллить, а развести на денежку и только первый отель, второй по честному в евро сумму выставил, отель же понятия не имеет в какой валюте ваша карта. Как-то польский отель пытался списать у меня сумму в гривне при бронировании, вы не первый такой Востаннє редагувалось antey718 в Суб 17 сер, 2019 13:49, всього редагувалось 1 раз. antey718 Повідомлень: 303 З нами з: 03.08.13 Подякував: 9 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 13:49 antey718 написав:

Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга. Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга.

Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10% Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10% F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9710 З нами з: 23.01.13 Подякував: 276 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 13:49 antey718 я конечно ещё тот везунчик, но такое совпадение маловероятно F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9710 З нами з: 23.01.13 Подякував: 276 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 13:51 Stringer написав: antey718 написав:

Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга. Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга.

Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10% Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10%



hotels.com никуда не перенаправляет, оплата идет прямо на нем, вы наверное путаете с hotelscan.com hotels.com никуда не перенаправляет, оплата идет прямо на нем, вы наверное путаете с hotelscan.com antey718 Повідомлень: 303 З нами з: 03.08.13 Подякував: 9 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 14:23 antey718 написав: Stringer написав: antey718 написав:

Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга. Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга.

Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10% Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10%



hotels.com никуда не перенаправляет, оплата идет прямо на нем, вы наверное путаете с hotelscan.com hotels.com никуда не перенаправляет, оплата идет прямо на нем, вы наверное путаете с hotelscan.com

Вот сейчас проверил HOSTAL BALER - hotels.com выставил 310 евро без отмены брони, а букинг выставил 300 евро, правда из за этой непонятки с esp или ещё чем, в чем я тут пытаюсь разобраться, моня списал 302,88 евро... но все равно дешевле на 7 евро.

Но Симой я уже платить поостерегся, пока не разберусь - кто, что и во что конвертирует Вот сейчас проверил HOSTAL BALER - hotels.com выставил 310 евро без отмены брони, а букинг выставил 300 евро, правда из за этой непонятки с esp или ещё чем, в чем я тут пытаюсь разобраться, моня списал 302,88 евро... но все равно дешевле на 7 евро.Но Симой я уже платить поостерегся, пока не разберусь - кто, что и во что конвертирует F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9710 З нами з: 23.01.13 Подякував: 276 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 14:36 Re: Укрексiмбанк Stringer написав: Вот сейчас проверил HOSTAL BALER - hotels.com выставил 310 евро без отмены брони, а букинг выставил 300 евро, правда из за этой непонятки с esp или ещё чем, в чем я тут пытаюсь разобраться, моня списал 302,88 евро... но все равно дешевле на 7 евро. Вот сейчас проверил HOSTAL BALER - hotels.com выставил 310 евро без отмены брони, а букинг выставил 300 евро, правда из за этой непонятки с esp или ещё чем, в чем я тут пытаюсь разобраться, моня списал 302,88 евро... но все равно дешевле на 7 евро.

На самом деле не существует универсальной системы бронирования. У каждой - свой набор отелей - если я хочу именно в отель "А", а его у Хотелсов нет, а есть у букинга - то буду покупать у букинга. По ценам тоже может быть и разброс, и скидки. Поэтому обычно для планируемой поездки начинаю мониторить где-то за полгода, а покупаю за 2-3 месяца или если попадется уж совсем сладкая цена - то и раньше. Для спонтанной, конечно как уже придется.

На ближайшую поездку на сегодня имею 4 оплаченных брони, из которых 3 сделаны через Агоду и Хотелс +1 через местное агентство, имеющее регистрацию в Германии.



Но все зависит от конечной цены и скидок, предоставляемых конторой бронирования. И вот по этим критериям Букинг у меня почти никогда не проходит На самом деле не существует универсальной системы бронирования. У каждой - свой набор отелей - если я хочу именно в отель "А", а его у Хотелсов нет, а есть у букинга - то буду покупать у букинга. По ценам тоже может быть и разброс, и скидки. Поэтому обычно для планируемой поездки начинаю мониторить где-то за полгода, а покупаю за 2-3 месяца или если попадется уж совсем сладкая цена - то и раньше. Для спонтанной, конечно как уже придется.На ближайшую поездку на сегодня имею 4 оплаченных брони, из которых 3 сделаны через Агоду и Хотелс +1 через местное агентство, имеющее регистрацию в Германии.Но все зависит от конечной цены и скидок, предоставляемых конторой бронирования. И вот по этим критериям Букинг у меня почти никогда не проходит Flamingo

Повідомлень: 2679 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 801802803804 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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