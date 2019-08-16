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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 801802803804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:40

  antey718 написав:
  Stringer написав:
  clientage написав:У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евро
Я так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита :)

Вы не поняли, Сима по евровой карте показал расчёт в долларе (1 строчка), а по долларовой карте расчёт через евро(2 строчка).
А вообще - виза все расчёты производит через доллар. и мастер все расчёты производит через доллар, но по желанию банка эмитента может и через евро.



Так здесь все просто, в первом случае отель выставил валюту расчета доллар, это частая практика в отелях, они так "помогают" туристам, в данном случае сима конвертирует доллар в евро через гривну + комиссия + блокирует сумму с запасом, по факту спишет поменьше.

Во втором случае отель по честному выставил сумму в евро, но поскольку карта в этот раз долларовая, то снова имеем конвертацию евро-доллар через гривну + комиссия.

:mrgreen: тоесть вы хотите сказать, что это именно меня эти два отеля в Барселоне решили потроллить - первый выставив счёт в долларах, когда я платил евровой картой, а второй наоборот в евро, когда я попробовал оплатить долларовой? Оригинальная версия :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:47

  Stringer написав:
  antey718 написав:
  Stringer написав:

Так здесь все просто, в первом случае отель выставил валюту расчета доллар, это частая практика в отелях, они так "помогают" туристам, в данном случае сима конвертирует доллар в евро через гривну + комиссия + блокирует сумму с запасом, по факту спишет поменьше.

Во втором случае отель по честному выставил сумму в евро, но поскольку карта в этот раз долларовая, то снова имеем конвертацию евро-доллар через гривну + комиссия.

:mrgreen: тоесть вы хотите сказать, что это именно меня эти два отеля в Барселоне решили потроллить - первый выставив счёт в долларах, когда я платил евровой картой, а второй наоборот в евро, когда я попробовал оплатить долларовой? Оригинальная версия :mrgreen:


Ну не потроллить, а развести на денежку и только первый отель, второй по честному в евро сумму выставил, отель же понятия не имеет в какой валюте ваша карта. Как-то польский отель пытался списать у меня сумму в гривне при бронировании, вы не первый такой :D .
Востаннє редагувалось antey718 в Суб 17 сер, 2019 13:49, всього редагувалось 1 раз.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:49

  antey718 написав:
Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга.

Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10%
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:49

antey718 я конечно ещё тот везунчик, но такое совпадение маловероятно
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:51

  Stringer написав:
  antey718 написав:
Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга.

Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10%


hotels.com никуда не перенаправляет, оплата идет прямо на нем, вы наверное путаете с hotelscan.com
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:23

  antey718 написав:
  Stringer написав:
  antey718 написав:
Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга.

Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10%


hotels.com никуда не перенаправляет, оплата идет прямо на нем, вы наверное путаете с hotelscan.com

Вот сейчас проверил HOSTAL BALER - hotels.com выставил 310 евро без отмены брони, а букинг выставил 300 евро, правда из за этой непонятки с esp или ещё чем, в чем я тут пытаюсь разобраться, моня списал 302,88 евро... но все равно дешевле на 7 евро.
Но Симой я уже платить поостерегся, пока не разберусь - кто, что и во что конвертирует
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:36

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:Вот сейчас проверил HOSTAL BALER - hotels.com выставил 310 евро без отмены брони, а букинг выставил 300 евро, правда из за этой непонятки с esp или ещё чем, в чем я тут пытаюсь разобраться, моня списал 302,88 евро... но все равно дешевле на 7 евро.

На самом деле не существует универсальной системы бронирования. У каждой - свой набор отелей - если я хочу именно в отель "А", а его у Хотелсов нет, а есть у букинга - то буду покупать у букинга. По ценам тоже может быть и разброс, и скидки. Поэтому обычно для планируемой поездки начинаю мониторить где-то за полгода, а покупаю за 2-3 месяца или если попадется уж совсем сладкая цена - то и раньше. Для спонтанной, конечно как уже придется.
На ближайшую поездку на сегодня имею 4 оплаченных брони, из которых 3 сделаны через Агоду и Хотелс +1 через местное агентство, имеющее регистрацию в Германии.

Но все зависит от конечной цены и скидок, предоставляемых конторой бронирования. И вот по этим критериям Букинг у меня почти никогда не проходит
Flamingo
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