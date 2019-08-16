clientage написав:У Симы Виза проводит расчеты через доллар, а Мастер через евро Я так в Греции машинку арендил через Визу в евро -- попал на конвертацию, но бабитский КБ 3% хоть чуток дал профита
Вы не поняли, Сима по евровой карте показал расчёт в долларе (1 строчка), а по долларовой карте расчёт через евро(2 строчка). А вообще - виза все расчёты производит через доллар. и мастер все расчёты производит через доллар, но по желанию банка эмитента может и через евро.
Так здесь все просто, в первом случае отель выставил валюту расчета доллар, это частая практика в отелях, они так "помогают" туристам, в данном случае сима конвертирует доллар в евро через гривну + комиссия + блокирует сумму с запасом, по факту спишет поменьше.
Во втором случае отель по честному выставил сумму в евро, но поскольку карта в этот раз долларовая, то снова имеем конвертацию евро-доллар через гривну + комиссия.
тоесть вы хотите сказать, что это именно меня эти два отеля в Барселоне решили потроллить - первый выставив счёт в долларах, когда я платил евровой картой, а второй наоборот в евро, когда я попробовал оплатить долларовой? Оригинальная версия
Так здесь все просто, в первом случае отель выставил валюту расчета доллар, это частая практика в отелях, они так "помогают" туристам, в данном случае сима конвертирует доллар в евро через гривну + комиссия + блокирует сумму с запасом, по факту спишет поменьше.
Во втором случае отель по честному выставил сумму в евро, но поскольку карта в этот раз долларовая, то снова имеем конвертацию евро-доллар через гривну + комиссия.
тоесть вы хотите сказать, что это именно меня эти два отеля в Барселоне решили потроллить - первый выставив счёт в долларах, когда я платил евровой картой, а второй наоборот в евро, когда я попробовал оплатить долларовой? Оригинальная версия
Ну не потроллить, а развести на денежку и только первый отель, второй по честному в евро сумму выставил, отель же понятия не имеет в какой валюте ваша карта. Как-то польский отель пытался списать у меня сумму в гривне при бронировании, вы не первый такой .
Востаннє редагувалось antey718 в Суб 17 сер, 2019 13:49, всього редагувалось 1 раз.
antey718 написав: Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга.
Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10%
antey718 написав: Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга.
Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10%
hotels.com никуда не перенаправляет, оплата идет прямо на нем, вы наверное путаете с hotelscan.com
antey718 написав: Не сочтите за рекламу, лично я последнее время отели бронирую через сайты типа hotels.com и другие от expedia, зачастую можно оплатить прямо на сайте, выбрать подходящую валюту для оплаты, т.е если выбрать доллар то спишут именно в долларе и т.д., применить промокод или скидку в 10-15%, цена по факту получается пониже букинга.
Ну так эти сайты сравнивают цены на всех площадках и потом перенаправляют - или опять на тот же букинг, или на сайт отеля. Ну так платить на сайте отеля нет никакой выгоды, а букинг даёт скидки на некоторые отели - вот в первом случае скидка от букинга 10%
hotels.com никуда не перенаправляет, оплата идет прямо на нем, вы наверное путаете с hotelscan.com
Вот сейчас проверил HOSTAL BALER - hotels.com выставил 310 евро без отмены брони, а букинг выставил 300 евро, правда из за этой непонятки с esp или ещё чем, в чем я тут пытаюсь разобраться, моня списал 302,88 евро... но все равно дешевле на 7 евро. Но Симой я уже платить поостерегся, пока не разберусь - кто, что и во что конвертирует
Stringer написав:Вот сейчас проверил HOSTAL BALER - hotels.com выставил 310 евро без отмены брони, а букинг выставил 300 евро, правда из за этой непонятки с esp или ещё чем, в чем я тут пытаюсь разобраться, моня списал 302,88 евро... но все равно дешевле на 7 евро.
На самом деле не существует универсальной системы бронирования. У каждой - свой набор отелей - если я хочу именно в отель "А", а его у Хотелсов нет, а есть у букинга - то буду покупать у букинга. По ценам тоже может быть и разброс, и скидки. Поэтому обычно для планируемой поездки начинаю мониторить где-то за полгода, а покупаю за 2-3 месяца или если попадется уж совсем сладкая цена - то и раньше. Для спонтанной, конечно как уже придется. На ближайшую поездку на сегодня имею 4 оплаченных брони, из которых 3 сделаны через Агоду и Хотелс +1 через местное агентство, имеющее регистрацию в Германии.
Но все зависит от конечной цены и скидок, предоставляемых конторой бронирования. И вот по этим критериям Букинг у меня почти никогда не проходит