Эт нуна в айПэй писать, бабиты через них коммуналь проводят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 16:24
Эт нуна в айПэй писать, бабиты через них коммуналь проводят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 сер, 2019 17:05
Если делать покупки в Польше используя гривневую Виза Платинум симы это выгодно? или комиссии и конверты не перекрываются 5% кешбеком? за покупки за границей вообще бонусы начисляют?
Додано: Суб 17 сер, 2019 17:46
Бонусы начисляют. Платинумом платить выгодно. Общий выхлоп конечно будет не 5%, но - в районе 3-3,5 % в зависимости от валюты получается. В любом случае это выгоднее чем к примеру купить тут за гривны и сдать там за злотые наличные доллары или Евро.
Но помните о том что ряд категорий идет не под 5% а под 0,5 - в частности жд и автобусные билеты, а то я как-то Симой за электричку заплатил
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