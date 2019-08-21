RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 802803804805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:24

  valya написав:На Бонусе в комуналке нет электрокомпании. Можно ли поправить?

Эт нуна в айПэй писать, бабиты через них коммуналь проводят :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28974
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2318 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:05

Если делать покупки в Польше используя гривневую Виза Платинум симы это выгодно? или комиссии и конверты не перекрываются 5% кешбеком? за покупки за границей вообще бонусы начисляют?
Andey
 
Повідомлень: 954
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:46

  Andey написав:Если делать покупки в Польше используя гривневую Виза Платинум симы это выгодно? или комиссии и конверты не перекрываются 5% кешбеком? за покупки за границей вообще бонусы начисляют?

Бонусы начисляют. Платинумом платить выгодно. Общий выхлоп конечно будет не 5%, но - в районе 3-3,5 % в зависимости от валюты получается. В любом случае это выгоднее чем к примеру купить тут за гривны и сдать там за злотые наличные доллары или Евро.
Но помните о том что ряд категорий идет не под 5% а под 0,5 - в частности жд и автобусные билеты, а то я как-то Симой за электричку заплатил :(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 20.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:13

  Stringer написав:
  valya написав:На Бонусе в комуналке нет электрокомпании. Можно ли поправить?

Тут нет представителя, ни банка, ни бабитов, вы кому свой вопрос адресуете?

Знаю, а знающим куда стучать - благодарность!
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 31.10.12
Подякував: 200 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 00:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 09.08.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 09.08.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2257
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 02:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 10.08.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 10.08.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2257
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 04:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 11.08.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 11.08.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2257
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 12.08.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 12.08.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2257
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 13.08.2019 ! Марке

Бонусы: Начислили новые по 13.08.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2257
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 802803804805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen, kostya77, maxim2014, Siris, vitaliy1111, Фантом і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.