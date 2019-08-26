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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 804805806807 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 302 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 38 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 302 Додано: Пон 26 сер, 2019 18:14 Stringer написав: Забавная история с картами этого банка, букингом и испанскими отелями.

Отправляю родителей жены в средиземноморский круиз. Отправка из Барселоны. Им нужно день перекантоваться до и после самолета. Бронирую на букинге отель, по памяти помню, что если отели в зоне евро, то и списание будет в евро. Подставляю евровую карту эксима, вместо 162 списали 195 евро. Я конечно подъел ухи с потерей в 20%. В выписке конечно фиг, что разберёшь, кроме названия отеля и комиссии, на горячке студенты лепят горбатого. Ну ладно, надо ж второй отель заказывать. Беру долларовую карту, кладу ровно столько сколько надо и ни центом больше. Хренась, опять заоблачная сумма с комиссией. Денег не хватает. Отказ ясно дело. Лезу в выписку, и опа, обнаруживаю такую же хрень как и в первом платеже в виде ESP, на которую в первый раз не обратил внимание. Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет.

Нормальный развод?

Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.

Видел я разное, но такое... Забавная история с картами этого банка, букингом и испанскими отелями.Отправляю родителей жены в средиземноморский круиз. Отправка из Барселоны. Им нужно день перекантоваться до и после самолета. Бронирую на букинге отель, по памяти помню, что если отели в зоне евро, то и списание будет в евро. Подставляю евровую карту эксима, вместо 162 списали 195 евро. Я конечно подъел ухи с потерей в 20%. В выписке конечно фиг, что разберёшь, кроме названия отеля и комиссии, на горячке студенты лепят горбатого. Ну ладно, надо ж второй отель заказывать. Беру долларовую карту, кладу ровно столько сколько надо и ни центом больше. Хренась, опять заоблачная сумма с комиссией. Денег не хватает. Отказ ясно дело. Лезу в выписку, и опа, обнаруживаю такую же хрень как и в первом платеже в виде ESP, на которую в первый раз не обратил внимание. Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет.Нормальный развод?Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты.Видел я разное, но такое...



Так в примате было давно в 2012 году. Надо было платить в бакса или гривнами. Обычно 6% переплатить можно, но 20% много.

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Если показали цену в рублях



Сервис вроде удобный, но обманчивый. Продавец закладывает в чек небольшую комиссию «за удобство», а местный банк делает лишнюю конвертацию. Если выберете рубли, переплатите до 10%: зависит от наглости продавца и обменного курса.









https://journal.tinkoff.ru/eating-your-money/ Так в примате было давно в 2012 году. Надо было платить в бакса или гривнами. Обычно 6% переплатить можно, но 20% много.=============Если показали цену в рубляхСервис вроде удобный, но обманчивый. Продавец закладывает в чек небольшую комиссию «за удобство», а местный банк делает лишнюю конвертацию. Если выберете рубли, переплатите до 10%: зависит от наглости продавца и обменного курса. proftpd66

Повідомлень: 1017 З нами з: 22.12.16 Подякував: 101 раз. Подякували: 63 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 сер, 2019 23:51 proftpd66



при чем тут это? если счет был выставлен в несуществующей валюте. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36288 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5767 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 804805806807 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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