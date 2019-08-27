Stringer написав:Забавная история с картами этого банка, букингом и испанскими отелями. Отправляю родителей жены в средиземноморский круиз. Отправка из Барселоны. Им нужно день перекантоваться до и после самолета. Бронирую на букинге отель, по памяти помню, что если отели в зоне евро, то и списание будет в евро. Подставляю евровую карту эксима, вместо 162 списали 195 евро. Я конечно подъел ухи с потерей в 20%. В выписке конечно фиг, что разберёшь, кроме названия отеля и комиссии, на горячке студенты лепят горбатого. Ну ладно, надо ж второй отель заказывать. Беру долларовую карту, кладу ровно столько сколько надо и ни центом больше. Хренась, опять заоблачная сумма с комиссией. Денег не хватает. Отказ ясно дело. Лезу в выписку, и опа, обнаруживаю такую же хрень как и в первом платеже в виде ESP, на которую в первый раз не обратил внимание. Оказывается этот гребанный букинг и/или отели, выставляют платежи в испанской песете, которой нет уже 17 лет. Нормальный развод? Эксим получает запрос в несуществующей валюте, продаёт мои доллары или евро по заниженному курсу, покупает за эти гривны по непонятно какому курсу несуществующую песету и лупит мне комиссию за несоответствие валюты платежа валюте карты. Видел я разное, но такое...
Так в примате было давно в 2012 году. Надо было платить в бакса или гривнами. Обычно 6% переплатить можно, но 20% много. ============= Если показали цену в рублях
Сервис вроде удобный, но обманчивый. Продавец закладывает в чек небольшую комиссию «за удобство», а местный банк делает лишнюю конвертацию. Если выберете рубли, переплатите до 10%: зависит от наглости продавца и обменного курса.
при чем тут это? если счет был выставлен в несуществующей валюте.
Да не был там счет выставлен в несуществующей валюте, счет был выставлен в долларе, валюта карты - евро, а ESP это Испания, а не испанские песеты.
А вы откуда знаете? Обоснуйте Мне поддержка мони сказала, что 302,5 евро, вместо 300 заявленных, выставила мпс, и они предполагают, что мастер действительно что то сконвертировал. А у вас откуда уверенность иная? Или абы поумничать
Дзвонив до КЦ, хотів дізнатися МСС за операцією проведеною у минулому році - відповіли, що КЦ доступна виписка лише за 30 днів, а необхідні мені дані я можу отримати з платної виписики у відділенні. У EnterExim операцію бачу, але очевидно, не можу звідти дізнатися МСС. Є підозра, що оператор дещо наобманю. У когось є досвід отримання інформації за "старими" операціями через КЦ?
klug написав:Дзвонив до КЦ, хотів дізнатися МСС за операцією проведеною у минулому році - відповіли, що КЦ доступна виписка лише за 30 днів, а необхідні мені дані я можу отримати з платної виписики у відділенні. У EnterExim операцію бачу, але очевидно, не можу звідти дізнатися МСС. Є підозра, що оператор дещо наобманю. У когось є досвід отримання інформації за "старими" операціями через КЦ?
Тож как то говорили про "30 дней тому назад". Неужто можно выпискус МСС в отделении получить?
В моём отделении даже не знают, что такое МСС код. При мне читали в Википедии- что это такое. Тоже хотел узнать код по старой операции. Как получить выписку с МСС не знают. Звонили в город или головной офис- ничего не подсказали. Но горячка то видит? Пусть за 30 дней.