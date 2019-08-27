при чем тут это? если счет был выставлен в несуществующей валюте.
Да не был там счет выставлен в несуществующей валюте, счет был выставлен в долларе, валюта карты - евро, а ESP это Испания, а не испанские песеты.
А вы откуда знаете? Обоснуйте Мне поддержка мони сказала, что 302,5 евро, вместо 300 заявленных, выставила мпс, и они предполагают, что мастер действительно что то сконвертировал. А у вас откуда уверенность иная? Или абы поумничать
я подключал гостиницы к таким сайтам как буккинг и мой коллега подключал именно к буккингу. Я не знаю как там может быть не существующая валюта. И оплата должна идти через мерченж букинга.
klug написав:Дзвонив до КЦ, хотів дізнатися МСС за операцією проведеною у минулому році - відповіли, що КЦ доступна виписка лише за 30 днів, а необхідні мені дані я можу отримати з платної виписики у відділенні. У EnterExim операцію бачу, але очевидно, не можу звідти дізнатися МСС. Є підозра, що оператор дещо наобманю. У когось є досвід отримання інформації за "старими" операціями через КЦ?
Днями мені КЦ повідомляв МСС за січневою операцією, хоч і пручалася жіночка. Доречі, це вже не вперше, тому треба проявити витримку...
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