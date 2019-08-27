при чем тут это? если счет был выставлен в несуществующей валюте.
Да не был там счет выставлен в несуществующей валюте, счет был выставлен в долларе, валюта карты - евро, а ESP это Испания, а не испанские песеты.
А вы откуда знаете? Обоснуйте Мне поддержка мони сказала, что 302,5 евро, вместо 300 заявленных, выставила мпс, и они предполагают, что мастер действительно что то сконвертировал. А у вас откуда уверенность иная? Или абы поумничать
я подключал гостиницы к таким сайтам как буккинг и мой коллега подключал именно к буккингу. Я не знаю как там может быть не существующая валюта. И оплата должна идти через мерченж букинга.
klug написав:Дзвонив до КЦ, хотів дізнатися МСС за операцією проведеною у минулому році - відповіли, що КЦ доступна виписка лише за 30 днів, а необхідні мені дані я можу отримати з платної виписики у відділенні. У EnterExim операцію бачу, але очевидно, не можу звідти дізнатися МСС. Є підозра, що оператор дещо наобманю. У когось є досвід отримання інформації за "старими" операціями через КЦ?
Днями мені КЦ повідомляв МСС за січневою операцією, хоч і пручалася жіночка. Доречі, це вже не вперше, тому треба проявити витримку...
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при чем тут это? если счет был выставлен в несуществующей валюте.
Да не был там счет выставлен в несуществующей валюте, счет был выставлен в долларе, валюта карты - евро, а ESP это Испания, а не испанские песеты.
А вы откуда знаете? Обоснуйте Мне поддержка мони сказала, что 302,5 евро, вместо 300 заявленных, выставила мпс, и они предполагают, что мастер действительно что то сконвертировал. А у вас откуда уверенность иная? Или абы поумничать
А что тут обосновывать, вы сами привели описание транзакции.
195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72
Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39
ESP - это код Испании по ISO https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:ES, а вы утверждали что вам выставили счет в песетах. А валюта операции была в первом случае доллар (потому что отель решил за вас что сумма в долларах вам будет понятнее, да они так делают и весьма часто), а во втором случае евро, почему сумма 302,88 евро а не 300 евро я не знаю, я ваше бронирование на отель не видел, возможно какие-то налоги были дополнительно включены.