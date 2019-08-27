RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 805806807808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:12

  Stringer написав:
  antey718 написав:
  IMPRINTER написав:proftpd66

при чем тут это? если счет был выставлен в несуществующей валюте.


Да не был там счет выставлен в несуществующей валюте, счет был выставлен в долларе, валюта карты - евро, а ESP это Испания, а не испанские песеты.

А вы откуда знаете? Обоснуйте
Мне поддержка мони сказала, что 302,5 евро, вместо 300 заявленных, выставила мпс, и они предполагают, что мастер действительно что то сконвертировал. А у вас откуда уверенность иная? Или абы поумничать


я подключал гостиницы к таким сайтам как буккинг и мой коллега подключал именно к буккингу. Я не знаю как там может быть не существующая валюта. И оплата должна идти через мерченж букинга.

PS: может быть что был просто глюк.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 22.12.16
Подякував: 101 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 02:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 22.08.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 22.08.2019 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:07

  klug написав:Дзвонив до КЦ, хотів дізнатися МСС за операцією проведеною у минулому році - відповіли, що КЦ доступна виписка лише за 30 днів, а необхідні мені дані я можу отримати з платної виписики у відділенні. У EnterExim операцію бачу, але очевидно, не можу звідти дізнатися МСС. Є підозра, що оператор дещо наобманю. У когось є досвід отримання інформації за "старими" операціями через КЦ?

Днями мені КЦ повідомляв МСС за січневою операцією, хоч і пручалася жіночка. Доречі, це вже не вперше, тому треба проявити витримку...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1767
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:33

  Stringer написав:
  antey718 написав:
  IMPRINTER написав:proftpd66

при чем тут это? если счет был выставлен в несуществующей валюте.


Да не был там счет выставлен в несуществующей валюте, счет был выставлен в долларе, валюта карты - евро, а ESP это Испания, а не испанские песеты.

А вы откуда знаете? Обоснуйте
Мне поддержка мони сказала, что 302,5 евро, вместо 300 заявленных, выставила мпс, и они предполагают, что мастер действительно что то сконвертировал. А у вас откуда уверенность иная? Или абы поумничать


А что тут обосновывать, вы сами привели описание транзакции.

195,34 ESP BARCELONA Retail HOTEL JAUME I.Сума операції USD 192.7. КОМІСІЯ:1.72

Недостатньо коштів. ESP BARCELONA Retail HOSTAL BALER S.C.P..Сума операції EUR 302.88. КОМІСІЯ:3.39

ESP - это код Испании по ISO https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:ES, а вы утверждали что вам выставили счет в песетах.
А валюта операции была в первом случае доллар (потому что отель решил за вас что сумма в долларах вам будет понятнее, да они так делают и весьма часто), а во втором случае евро, почему сумма 302,88 евро а не 300 евро я не знаю, я ваше бронирование на отель не видел, возможно какие-то налоги были дополнительно включены.
antey718
 
Повідомлень: 313
З нами з: 03.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:11

Re: Укрексiмбанк

cколько стоит обслуживание карты USD, интернет банкинг и тд
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:15

antey718

да похоже на правду, т.к. версия с песетами это конечно за гранью добра и зла
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36292
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5767 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:28

Re: Укрексiмбанк

  KOKS написав:cколько стоит обслуживание карты USD, интернет банкинг и тд


ІБ = 72 грн в рік
карти - залежить чи є (будуть) у вас тут депозити і на яку суму
відповідно карти або депозитні, або приватні,
це різні тарифи ітд
деталі тарифів по картках тут

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... voriv.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5779
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:00

  antey718 написав:
ESP - это код Испании по ISO https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:ES, а вы утверждали что вам выставили счет в песетах.
А валюта операции была в первом случае доллар (потому что отель решил за вас что сумма в долларах вам будет понятнее, да они так делают и весьма часто), а во втором случае евро, почему сумма 302,88 евро а не 300 евро я не знаю, я ваше бронирование на отель не видел, возможно какие-то налоги были дополнительно включены.

Во первых, я не утверждал, а предположил, потому что не нашёл иного объяснения - почему была конвертация и комиссия, как при плате евровой картой, так и при оплате долларовой картой, а по итогу и гривневой картой.
Во вторых, ваша версия может быть и более вероятная, но не объясняет непонятную конвертацию или неизвестную букингу комиссию, а без этого остаётся лишь версией, а не истиной, как утверждаете вы.
Я не смог добиться однозначного ответа от поддержки ни эксима ни мони, и те и другие предложили написать заяву на расследование, чего конечно я делать не собираюсь
,
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9762
З нами з: 23.01.13
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 805806807808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, kostya77, maxim2014, solomia і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75253)
28.08.2019 19:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.